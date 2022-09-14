قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



صدر حديثا عن ''الآن ناشرون وموزعون'' (عمان - الأردن)، عمل جديد للباحث سعيد بوخليط.

ضمَّ الكتاب بين طيات صفحاته، عدَّة حوارات لامست متن باشلار ''الناقد الأدبي'' وقضايا الترجمة؛ أُجرِيت مع بوخليط طيلة فترات زمانية متباعدة، بحيث انصبت موضوعات نقاشها أساسا،على السعي إلى محاولة إبراز جوانب من شعرية غاستون باشلار؛ أو معطيات نتاجه الأدبي، ضمن أوراش فيلسوف ومؤرِّخ العلوم الشهير.

رافد ثان خلاَّق ومبدع جدا، بالنسبة للخيال الإنساني؛ مثلما جرى الشأن مع اجتهادات باشلار الأولى على مستوى تصوراته الابستمولوجية المختلفة، وكذا تطلعه نحو بلورة مرتكزات فلسفة جديدة تجاوزت بديهيات العقلانية الديكارتية، منفتحة وقادرة بالتالي على التفاعل مع جلّ مستجدات الثورات العلمية.

ظلت هوية باشلار الناقد الأدبي، مقارنة مع الفيزيائي وعالِم المختبرات، متوارية دون وجه حق غاية الإهمال الكبير، ضمن توجهات الاهتمامات الأكاديمية للثقافة العربية الحديثة والمعاصرة. سواء على مستوى ترجمة النصوص الباشلارية، النوعية حقا؛ وقد حدَّدت سبلا مفصلية فيما يتعلق بتطورات الدرس الأدبي خلال القرن العشرين، منذ حدوث القطيعة جراء الانتقال من المنحى البيوغرافي- السيري، صوب الانكباب على البناء الداخلي للنص وسبر مختلف بنيات الكاتب الدالة.

أحاديث، إذن، متداخلة ومتنوعة وعبر زوايا عدة، توخت على امتداد فقرات هذا العمل، استحضار رؤى باشلار الشغوف بالقصيدة ثم أسئلة معرفية أخرى عديدة أثارها سؤال حيثيات ترجمة باشلار إلى اللغة العربية.

اشتغالات حاول سعيد بوخليط عرض وتطوير معطياتها ، عبر لقاء إعلامي مطول، دشنته بداية أسئلة أكاديمية صرفة، طرحتها مجلة المنظمة العربية للترجمة، ثم توالت التفاعلات حول المتن الباشلاري، مع منابر ومهتمين من المغرب والعراق والإمارات العربية المتحدة والجزائر وفلسطين ومصر ولبنان.

نتيجة الأسئلة المحرِّضة لهؤلاء المتدخلين، انبعثت الآفاق التي اشتغلت عليها أجوبة الكتاب:

دوافع اهتمام سعيد بوخليط بغاستون باشلار، خيال باشلار، المنهج الباشلاري ، نظرية العناصر الأربعة، باشلار والفلسفة العربية ،الدروس المستخلصة من المرجعية الباشلارية ، باشلار ومفهوم القطيعة في منهج محمد عابد الجابري، العلاقة بين العلم والفلسفة، الأدب والفلسفة، الأدب والأوبئة، الرأسمالية والاندحار الحضاري، مرجعية اختيار موضوعات الترجمة، الهوية الثقافية، سؤال النقد، المجتمعات العربية ومرتكزات الحداثة، واقع الترجمة ومؤسساتها وظروفها، نظرية الترجمة، الترجمة و التلاقح الثقافي، الترجمة والتحديات المستقبلية… إلخ .

سيرة سعيد بوخليط



سعيد بوخليط ،باحث ومترجم من المغرب.

*العنوان الإلكتروني : [email protected]

*الموقع الاليكتروني : http://saidboukhlet.com

*أصدر،المؤلفات التالية :

- غاستون باشلار : عقلانية حالمة. منشورات جريدة الآفاق المغربية، مراكش 2002)).

- غاستون باشلار : نحو أفق للحلم. دار أبي رقراق للنشر الرباط (2005) .

- غاستون باشلار : بين ذكاء العلم وجمالية القصيدة. منشورات فكر، الرّباط (2009).

- العقلانية النقدية عند كارل بوبر،أفريقيا الشرق، الدار البيضاء (2009).

- غاستون باشلار:نحو نظرية في الأدب .دار الفارابي. لبنان(2011).

- المتخيل والعقلانية دراسات في فلسفة غاستون باشلار :منشورات ضفاف ومنشورات اختلاف(2013).

- غاستون باشلار مفاهيم النظرية الجمالية عالم الكتب الحديث الأردن(2012).

-نوابغ سير وحوارات.ترجمة وتقديم. عن منشورات جداول.بيروت.لبنان.(2012).

- قضايا وحوارات بين المنظور الأيديولوجي والمعرفي. منشورات جداول بيروت-لبنان( .( 2014

-بين الفلسفة والأدب: دراسات وسير- دار الحامد، الأردن.( 2014) .

-يوميات حالم مغربي :المنشورات الاليكترونية لموقع أي-كتب(2015) .

- أعلام وقضايا وأحداث على غير المألوف : دار الحامد للنشر والتوزيع،الأردن (2016).

- تأملات في بعض يوميات التردي العربي وتحديات التغيير: دار الحامد للنشر والتوزيع،الأردن (2016)

- أمي الحبيبة : من بودلير إلى سانت إيكزوبيري، رسائل أدباء .دار مها للنشر والتوزيع والترجمة، مصر(2017).

-آفاق إنسانية لامتناهية حوارات ومناظرات :عالم الكتب الحديث،الأردن (2018).

- مفاهيم رؤى مسارات وسير نصوص رائدة : عالم الكتب الحديث الأردن(2020).

-إيحاءات قرائية وحوارات نصية : عالم الكتب الحديث الأردن(2020).

-في سوريا :دار خطوط للنشر والتوزيع (الأردن)( 2020).

-مختارات للحاضر والمستقبل : دار خطوط للنشر والتوزيع (الأردن)( 2020).

- همسات نفسي، بخصوص بعض مايجري : دار تأويل العراقية-السويدية (2020) .

- رسائل ألبير كامو إلى ماريا كازارس : دار ماركيز للنشر والتوزيع (العراق)(2021).

- جوليا كريستيفا مسارات الفكر والحياة : دار خطوط وظلال (الأردن) (2021).

- أخبار جديدة من حقنا التطلع إليها.. مقالات في سجالات الفكر المعاصر : دار خطوط وظلال (الأردن) (2021).

-بربرية العالم المعاصر حوارات ومساجلات ومطارحات عالمية :دار خطوط وظلال (الأردن) (2021).

- غراميات ألبير كامو ورسائل حميمية أخرى : أبجد للترجمة والنشر والتوزيع (العراق)(.2022)

- شعرية غاستون باشلار وقضايا الترجمة : الآن ناشرون وموزعون (الأردن )(2022).