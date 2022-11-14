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إيلاف من الرباط: تحتضن مدينة أغادير المغربية، ما بين 29 نوفمبر الجاري وأول ديسمبر المقبل، الدورة الرابعة للمعرض الدولي للفن المعاصر "أغادير آرت فير"، بمشاركة فنانين تشكيليين، يمثلون الولايات المتحدة ، فرنسا، البرتغال، كوت ديفوار ، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، تونس، البرازيل، إسبانيا وإيطاليا.

ويهدف المعرض، بحسب بيان للمنظمين تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، إلى نشر الذوق الفني، ومد جسر التواصل مع العالم، وتعزيز ثقافة التنوع، ونشر ثقافة الفن التشكيلي.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الفنية والثقافية ندوة دولية، حول "الفن والسلام"، يؤطرها أساتذة وباحثون في المجال الفكري التشكيلي من داخل المغرب وخارجه، فضلا عن ورشات فنية وتكوينية لفائدة الصغار والكبار، لتبادل الخبرات والتجارب بين الفنانين، تشمل فن التصوير الفوتوغرافي، والعلاج بالفن، والخط العربي، والرسم المباشر في الهواء الطلق أمام الجمهور بساحة "لا كورا"، بمشاركة فرق موسيقية.

كما يتضمن برنامج التظاهرة أمسية شعرية موسيقية، وفقرة خاصة لتشجيع المواهب الشابة في الموسيقى والرسم، وخرجات سياحية لفائدة ضيوف المعرض للتعرف على ما تزخر به مدينة أغادير من مؤهلات طبيعية وسياحية، وللتعريف بالتراث الأمازيغي الذي يميز هذه المنطقة من المغرب.



