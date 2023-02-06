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لوس انجليس: باتت المغنية الأميركية بيونسيه الأحد أكثر الفنانين فوزاً بجوائز غرامي على الإطلاق، إلا أنّها أخفقت مجدداً في الفوز بجائزة أفضل ألبوم التي ذهبت إلى مغني البوب البريطاني هاري ستايلز.

وبنيلها أربع جوائز غرامي بينها أفضل أغنية "آر اند بي" عن "كَف إت" وأفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكترونية عن "رينيسانس"، تكون بيونسيه قد حصدت حتى اليوم 32 جائزة غرامي خلال مسيرتها، محطّمة بذلك رقم قائد الأوركسترا الشهير جورج شولتي الذي فاز خلال مسيرته الفنية بـ31 جائزة.

وقالت نجمة البوب خلال تسلمها جوائزها "أحاول ألّا أظهر تأثراً كبيراً"، موجهةً شكرها لوالديها وزوجها جاي زي الذي وصفته بـ"المذهل" ولأبنائها الثلاثة.

وبينما دخلت بيونسيه تاريخ جوائز غرامي مع تبوّئها المرتبة الأولى بين الفائزين من الجنسين، لم تتمكن مرة جديدة من الفوز بإحدى أبرز جوائز الحفلة وهي ألبوم العام. وعلى غرار "ليمونادا" الذي أصبح من الكلاسيكيات وبرز بين الألبومات المرشحة عام 2017، فشل "رينيسانس" في نيل هذه المكافأة.

وفاز في فئة أفضل ألبوم المغني البريطاني هاري ستايلز عن "هاريز هاوس".

وأدّى ستايلز الذي كان يرتدي قميصاً لامعاً أغنيته "آز إت واز" خلال الحفلة التي حضرها عدد كبير من النجوم، بينهم جاي زي وكندريك لامار ودكتور دري وستيفي ووندر ومادونا وليزو وماري جي بلايج.

وفي نتيجة مفاجأة أخرى، فازت مغنية البلوز والفولك والكنتري بوني رايت (73 عاماً) بغرامي أغنية العام عن "جاست لايك ذات" تسلمتها من السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن. وكانت المنافسة في هذه الفئة محتدمة مع بيونسيه ("بريك ماي سول") وأديل ("إيزي أون مي") وتايلور سويفت ("اول تو ويل").

ونالت ليزو جائزة تسجيل العام عن أغنيتها "أباوت دام تايم"، فيما حصلت المغنية البريطانية أديل على غرامي أفضل أداء في موسيقى البوب.

وعام 2017، اكتسحت أديل المنافسة في الفئات الرئيسية، وفازت بخمس جوائز مع ألبومها "25"، على حساب بيونسيه التي اكتفت بجائزة أفضل ألبوم للموسيقى الحضرية المعاصرة مع ألبومها "ليمونادا".

واتُهمت "ريكوردينغ أكاديمي" القائمة على جوائز غرامي مجدداً بالتمييز ضد الفنانين ذوي البشرة الملونة.

وافتتح الاحتفال الذي قدمه الممثل الكوميدي تريفور نوا، بأداء لمغني الراب البورتوريكي باد باني، أحد أبرز الفنانين عالمياً على منصات الموسيقى بالبث التدفقي.

وفاز باني بجائزة غرامي بعدما رُشّح في ثلاث فئات.

وكانت بيونسيه دخلت التاريخ في ما يخص الترشيحات، لأنها أصبحت كزوجها مغني الراب جاي زي، أكثر الفنانين نيلاً للترشيحات على الإطلاق، مع 88 ترشيحاً.

وبرز في الاحتفال نجوم آخرون بينهم مغني الراب كندريك لامار الذي فاز بثلاث جوائز في فئات أفضل أداء في موسيقى الراب وأفضل أغنية من نوع الراب عن "ذي هارت بارت 5" وأفضل ألبوم لموسيقى الراب عن "مستر دوت مورال أند ذي بيغ ستيبرز".

وقال لامار، وهو مغني الهيب هوب الوحيد الذي نال جائزة بوليتزر عن أحد ألبوماته السابقة، إنّ "هذا الألبوم هو بين أصعب الألبومات" التي أنجزها.

أما نجمة الفولك روك الأميركية براندي كارلايل التي كانت نالت سبعة ترشيحات، ففازت بثلاث جوائز غرامي بينها عن أفضل أغنية من نوع الروك وأفضل أداء لموسيقى الروك عن "بروكن هورسز".

وباتت الممثلة فيولا ديفيس الأحد أحدث فنان ينال الجوائز الأميركية الأربع الكبرى وهي الأوسكار (سينما) وإيمي (تلفزيون) وتوني (مسرح) وغرامي نالتها في فئة أفضل "كتاب صوتي، سردي" عن مذكراتها "فايندينغ مي".

وديفيس هي الشخص الثامن عشر الذي ينال هذا التصنيف المُسمّى بـ"إغوت"، بعد فنانين كثر أبرزهم ووبي غولدبرغ وميل بروكس وريتا مورينو.

وفازت الأميركية ستيفاني إيكونومو بغرامي أفضل موسيقى تصويرية للعبة فيديو، وهي جائزة تُمنح للمرة الأولى في حفلة توزيع المكافآت الموسيقية، عن موسيقى "أساسينز كريد فالهالا: داون اوف راغناروك".

أما المنافسة على جائزة أفضل فنان جديد، فكانت مفتوحة على مصراعيها بين الأسماء المرشحة ومنها البرازيلية أنيتا وفرقة الروك الإيطالية مونيسكين ومغنية الراب لاتو.

وأتت النيجة مفاجئة في هذه الفئة أيضاً، إذ نالت الجائزة مغنية الجاز المتحدرة من برونكس سمارا جوي (23 عاماً). ويقارن عدد من النقاد صوتها بمغنيات جاز أميركيات من أصل إفريقي بارزات بينهنّ إيلّا فيتزجيرالد و بيلي هوليداي وساره فون ونينا سيمون.

وأشادت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن بـ"المطالبة القوية والشاعرية بالحرية وحقوق المرأة" في إيران، عند تسليمها جائزة خاصة لـ"أفضل أغنية تساهم في تغيير المجتمع" نالها الإيراني شيرفين حاجيبور عن "باراي" التي اعتُقل عقب نشرها ضمن مقطع مصوّر.