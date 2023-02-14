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مارغايت (المملكة المتحدة): كشف الفنان البريطاني بانكسي الثلاثاء، في يوم عيد الحب، عن عمل فني له يسلّط الضوء على موضوع العنف المنزلي، أنجزه على أحد جدران منطقة مارغايت جنوب شرق إنكلترا.

وتُظهر اللوحة الجدارية ربة منزل يعود مظهرها إلى خمسينات أو ستينيات القرن العشرين، مع عين وسنّ مشوّهين، فيما تظهر بجانبها قدما رجل تتدليان من ثلاجة قديمة رسمها الفنان بطريقة مطابقة جداً للواقع.

ونشر بانسكي في حسابه عبر انستغرام صوراً للعمل الفني المُسمى "فالنتاينز داي ماسكارا" في 14 شباط/فبراير الذي تحتفل فيه دول عدة بعيد الحب.

وتمكّن عدد كبير من مستخدمي الانترنت من تحديد موقع إنجاز هذا العمل الفنّي، مشيرين إلى أنّ بانسكي رسم اللوحة الجدارية في منطقة مارغايت الساحلية الصغيرة في كنت، حيث رصدت وكالة فرانس برس وجودها.

وقبل ثلاث سنوات، رسم الفنان المتحدر من بريستول والذي يستخدم اسماً مستعاراً، لوحة لمناسبة عيد الحب تمثل فتاة صغيرة تستهدف بمنجنيق باقة من الورود الحمراء.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر بانكسي الذي تحقق أعماله أرقاماً قياسية في المزادات، دعماً للأوكرانيين. وفي كانون الثاني/يناير، طرح خمسين سيريغرافاً للبيع في خطوة ترمي إلى جمع أموال للمدنيين.

وكان نشر عبر حسابه على إنستغرام منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مقطع فيديو يجمع أعمالاً رسمها بالمرسام في أوكرانيا، بعضها يمثل شخصاً يضع قناعاً واقياً من الغاز في غوستوميل، مؤكداً بذلك أنه صاحب هذه الأعمال.