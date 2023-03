قراؤنا من مستخدمي تويتر

ليل (فرنسا): يتعين على محبي مسلسل "The last of us" الانتظار حتى 2025 لطرح الموسم الثاني، وفق تصريحات أدلى بها رئيس قناة "اتش بي او" الأميركية كايسي بلويس لوكالة فرانس برس الخميس خلال مشاركته في مهرجان "سيري مانيا" في مدينة ليل الفرنسية.

وقال بلويس بشأن المسلسل الأميركي الذي حقق نجاحاً كبيراً عبر "HBO" أخيراً "إلى متى يتعين الانتظار حتى لم شمل الثنائي جويل (بدرو باسكال) وإيلي (بيلا رامزي)؟ لا أعلم (...) قد يحصل ذلك في وقت ما من عام 2025".

واستقطب هذا العمل التشويقي المقتبس من لعبة فيديو بالعنوان نفسه، والزاخر بقصص الديكتاتورية العسكرية وكائنات الزومبي، ملايين المشاهدين حول العالم ولقي ترحيباً كبيراً من النقاد، على عكس اقتباسات سابقة من عالم ألعاب الفيديو.

وقال كايسي بلويس "لا أحد يمكنه التكهن مسبقاً بالصدى الذي سيلقاه أي مسلسل"، لكنّ هذا العمل "مصنوع بصورة جيدة جداً من كل النواحي" و"الناس يقدّرون النوعية".

وأشار إلى أن الموسم الثاني سيستند على الجزء الثاني من لعبة الفيديو التي قد تُوزّع أحداثها المقبلة على موسمين.

في المقابل، تستعد "HBO" لإطلاق الموسم النهائي من مسلسل "ساكسيشن" اعتبارا من الأحد في الولايات المتحدة.

وأوضح كايسي بلويس أن قرار عدم إنجاز مواسم إضافية من هذا العمل "اتخذه جيس (أرمسترونغ، صانع العمل) بالكامل، وأعتقد أن اتباع آراء صانعي العمل عموماً هو الأمر الصائب (...) بالطبع كنت أود لو استمر العمل أكثر لكن هذا ما حصل".

وأبدى بلويس رغبته في إنتاج مسلسلات أخرى مثل "ساكسيشن" و"ذي وايت لوتس"، تتسم بالتصاقها أكثر "في الحاضر من دون مؤثرات خاصة ولا أساطير" مكلفة إنتاجياً، كما الحال مع "ذي لاست أوف آس" أو "هاوس أوف ذي دراغن" المشتق من عالم "غايم أوف ثرونز".