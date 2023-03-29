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ستوكهولم: فازت المغنية الفرنسية البينينية الأصل أنجيليك كيدجو الثلاثاء بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية، متقاسمة اياها مع مؤسس شركة الإنتاج "آيلند ريكوردز" البريطاني كريس بلاكويل والمؤلف الموسيقي الإستوني أرفو بارت.

وكيدجو المولودة عام 1960 قبيل شهر من حصول بنين على استقلالها، تغني منذ أكثر من 30 عاماً بلغتي والدها ووالدتها (الفون واليوروبا)، وبالفرنسية والإنكليزية كذلك.

وأكد أعضاء لجنة التحكيم السويديون أنّ "كيدجو هي مصدر إلهام، ومن بين أفضل مؤلفي الموسيقى والمغنيين في العالم".

وسبق للمغنية التي أطلقت عليها مجلة "تايم" لقب "ديفا أفريقيا"، أن نالت خمساً من جوائز غرامي الموسيقية الأميركية.

أما البريطاني كريس بلاكويل (85 عاماً) فأنشأ عام 1959 شركة "آيلند ريكوردز" التي باتت من أبرز الشركات بعدما تعاملت مع بوب مارلي وكات ستيفنز وفرقتي "روكسي ميوزيك" و"يو تو".

وأشارت لجنة التحكيم إلى أنّ الفائز أرفو بارت (87 عاماً) هو "أكثر مؤلف موسيقي على قيد الحياة تُعزَف مقطوعات له في العالم"، ويُنسب إليه ابتكاره في سبعينات القرن الفائت تقنية في الكتابة الموسيقية هي "تينتينابولي".

وفي العام الفائت، فاز كل من إيغي بوب وديان وارن بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية التي أسسها مدير أعمال فرقة "آبا" السابق ستيغ أندرسن في العام 1989.

ويُمنح الفائزون جوائزهم بالإضافة إلى مبلغ 600 ألف كرونة (نحو 58 ألف دولار) خلال احتفال يُقام في 23 أيار/مايو في ستوكهولم.