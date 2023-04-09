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لمريدي فن الأنفاق، وجهتكم الأجمل اليوم هي محطة مترو أنفاق لندن، حيث تعرض منحوتات وجداريات وصور فوتوغرافية معاصرة، تجاور فنوناً تقليدية تعود في الزمن 160 عاماً.

إيلاف من بيروت: تم افتتاح مترو أنفاق لندن أول مرة منذ 160 عامًا، وتعد محطاته بين الأجمل في العالم، إذ تقدم نظرة ثاقبة إلى الهندسة المعمارية في ذلك الوقت، وهي الآن بمنزلة المعرض الفني، حيث يتاح للمسافرين الاستمتاع بأعمال فنية قبل صعودهم إلى المترو، وقبل انتقالهم إلى المحطة التالية.

إن محطة شارع غلاستر في جنوب كنزينغتون واحدة من أقدم محطات مترو الأنفاق. افتتحت في عام 1868 بمنصات سطحية، ولم تفتح منصاتها العميقة حتى عام 1906. اليوم، تخدم هذه المحطة خطوط "ديستريكت" و"سيركل" و"بيكاديلي". مع ذلك، ربما ساتطاع الركاب رصد العلامة الفسيفسائية في الجزء العلوي من المبنى القديم، والتي تنص على: "محطة ميتروبوليتان آند ديستريكت ريلوايز غلوستر رود".

في الجزء تحت السطحي للمحطة، على المنصة الشرقية المهجورة، يمكن المسافرون الاستمتاع بأعمال فنية معاصرة. في عام 2000، أدخلت أعمال فنية معاصرة لسد فجوات الطوب في المنصة، وتحديداً في جدارها الشمالي.

بعد ذلك، استُخدمت المساحة جزءًا من "فن الأنفاق" (Art on the Underground)، حيث يعرض الفنانون تجهيزات معاصرة من منحوتات أو جداريات أو صور فوتوغرافية. خلال 23 ماضية، استخدمت مجموعة منوعة من الفنانين هذه المساحة لعرض أعمالهم.

لهذه المحطة أيضًا ماض مظلم ومقلق. في عام 1957، كانت تيريزا لوبينسكا، الكونتيسة البولندية الناجية من معسكر أوشفيتز، على منصة خط بيكاديللي الشرقية، فتعرضت للطعن خمس مرات، توفيت إثر ذلك عن عمر يناهز 73 عامًا. وبقيت هذه الجريمة لغزًا حتى الساعة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها ليكسي إيليس ونشرها موقع "ماي لندن" البريطاني