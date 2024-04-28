نشرات الأخبار الثقافية
التي استجلبها الشعراء
من مسافات ضوئية نائية
وحولوها إلى مسائل حسابية معقدة
كانت غير قابلة للحل والتخمين
في نظر الشعراء الذين
أرادوا أن يغيروا العالم
***
بعض الأحيان
الأرض لا تعرف كيف تدور
حول قصائدهم
التى خرجت طازجة
من مطفأة السجائر
وأعقاب مستميتة
رديئة الإنتاج
***
يا ترى ما الذي تقوله مشاعرهم الكاذبة
التي ترفضها القلوب
وتهمس بها العيون المخاتلة؟
فاقدو الذاكرة
يطلقون النار على أوهامهم
وتسافر في رؤوسهم
قصائد وطلاسم عن قضايا تافهة
عالمهم لا يحتاج إلى شيء
فهم فقراء أغنياء سعداء
***
ما رأيكم أيها الشعراء
لو نرسم أشباح الموتى
على شواهد قبورهم
ما دامت المقابر مزدحمة
بأموات تعرج نحو المراقص الليلية
***
ليس ضرورياً أن أتحدى العالم
من وراء النظارات الشمسية
وأنا غير مستعد
للسير في جنازات الشعراء
الذين يغرقون الفراهيدي في بحورهم
ويطردون أفلاطون من مدينتهم
ويتصرفون كأن ليس هناك في غزة إبادة جماعية
***
معظم الشعراء مصابون بالفشل ولا أقول الشلل
مثلهم كمثل الحكام العرب
يمضون ساعات يتسكعون ولا يكترثون بما يجري
في قطاع غزة
وفي أحلامهم الوردية
يفترسهم كابوس المذابح الفلسطينية
***
ولأني شاعر لا أفهم لغة الابداع
ماذا سأفعل بقصائد مرتبكة الهذيان
مكسرة الأجنحة
لا تطير ولا تغرد
لها صدى مبحوح
وعفوية المزاج
خطت حروفها بالذكاء الاصطناعي
***
كل ما أطلبه من الشعراء
أن يساعدونني على دفن النفايات النووية
في قصائدهم
وتنظيم طقوس السير في جنازاتهم
حتى عدسات نظارتي الطبية
لم تعد تحميني من الضوء والحول والانعكاسات
***
غير أني أحتاج إلى نوع خاص
من المواعيد المؤجلة
لكي أعيد ترتيب
دقات ساعتي اليدوية
بتقنيات رقمية
وأنا جالس على مقعد خشبي
تحت ظل شجرة منسية
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