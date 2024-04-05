عذراً غزة
خوفاً من إزعاج أحلامه العملاقة
لم نستطع إيقاظ
الزعيم الأوحد
الحاكم الأوحد
البطل الأوحد
وقائد القوات المسلحة عديمة الفائدة
***
عذراً غزة
ساعة الزعيم الأوحد معطلة
ولنعاسه طقوس غريبة
ويرتدي سترة واقية
مطرزة بنياشين ذهبية
***
عذراً غزة
في جامعة الدول شبه العربية
ناقش الزعماء الأبطال
قضية تصنيف
الطاغية
والضحية
والمتفرج
***
عذراً غزة
ما أسوأ قسوة "الأخوة"
فلقد انطمست أعينهم وقلوبهم
أمَّا غيابهم
فتخاذل
وتواطؤ
وخيانة
***
عذراً غزة
عرب الأمس
كانوا أهل نخوة
أمَّا عرب اليوم
فهم كقطعة نرد خاسرة
***
عذراً غزة
سنضحك معاً
يوماً ما
وسنحتفل بعرس النصر
في ميدان التحرير
ونزف القدس إلى أهلها
ونصلي في المسجد الأقصى
***
عذراً غزة
الأنظمة العربية المطبعة
في إجازة طويلة المدى
وجيوشها ما تزال ترمم
أطرافها المبتورة
***
عذراً غزة
لا تبتئسي
إنهم عمل غير صالح
إنهم دوماً خونة
يترنحون
وفي كل مزبلة سيدفنون
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