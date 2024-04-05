عذراً غزة

خوفاً من إزعاج أحلامه العملاقة

لم نستطع إيقاظ

الزعيم الأوحد

الحاكم الأوحد

البطل الأوحد

وقائد القوات المسلحة عديمة الفائدة

***

عذراً غزة

ساعة الزعيم الأوحد معطلة

ولنعاسه طقوس غريبة

ويرتدي سترة واقية

مطرزة بنياشين ذهبية

***

عذراً غزة

في جامعة الدول شبه العربية

ناقش الزعماء الأبطال

قضية تصنيف

الطاغية

والضحية

والمتفرج

***

عذراً غزة

ما أسوأ قسوة "الأخوة"

فلقد انطمست أعينهم وقلوبهم

أمَّا غيابهم

فتخاذل

وتواطؤ

وخيانة

***

عذراً غزة

عرب الأمس

كانوا أهل نخوة

أمَّا عرب اليوم

فهم كقطعة نرد خاسرة

***

عذراً غزة

سنضحك معاً

يوماً ما

وسنحتفل بعرس النصر

في ميدان التحرير

ونزف القدس إلى أهلها

ونصلي في المسجد الأقصى

***

عذراً غزة

الأنظمة العربية المطبعة

في إجازة طويلة المدى

وجيوشها ما تزال ترمم

أطرافها المبتورة

***

عذراً غزة

لا تبتئسي

إنهم عمل غير صالح

إنهم دوماً خونة

يترنحون

وفي كل مزبلة سيدفنون