سننتقم من الديك
وصياحه
وازعاجه نوم الزعيم
وأقلق راحة باله
وهو المهتم بشؤون الرعية وأحوالها
سننتقم من الكلب
الذي نام بلا استئذان
وتخلى عن حراس الزعيم
وعرض أمن قصر الرئاسة للخطر
سننتقم من النمل
الذي لم يدخر محصول السنة
وسبب في انهيار اقتصاد البلد
سننتقم من الظل
الذي دوماً يختبئ وراء خيوط الشمس
ويحرم الزعيم من قيلولته اليومية
سننتقم من الرياح
التي تهب عكس التيار
وتترك تخت الزعيم يصارع الأمواج
سننتقم من المواطن
الذي لم يعلق صورة الزعيم
على جدران كوخه البئيس
سننتقم من كل الشعراء الغاوون
الذين رفضوا اتباع الزعيم
في نزواته المجونية
سننتقم من "إسرائيل"
بالدعوات والسب والشتم
ونتفرج على الإبادة الجماعية في فلسطين
وأخيراً وليس آخراً
سننتقم من أي امرأة
لم تلد زعيماً يشبه الطاغية الوديع الوسيم
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