لا أقوَى على جمع أجزائي
ولا دواء يُرجى لدائي
بعضي هُنا على الأرضِ
وبعضي هناك في السماءِ
***
على خريطة العالم
تجدُ ريحي وأجزائي
أو بعض آثاري
وبقايا أشلائي
***
على جسدي شيدوا عجائب الدنيا
وجوارحي شَهدت على البناء
على ضلوعي وَضعوا الأُسس
وسَقوا لبِناتها بدمائي
***
على عاتقي جبالُ الانديزِ
وعلى منكبي سورُ الصينِ
وحدائق بابل ومعابد البتراء
فمن يقدرُ على تحملِ هذا العناءِ؟
***
أنفاسي أعاصيرٌ تغزو سواحل العالم
في ليل حالك وجوٍّ عابس
تقتلعُ الأخضرَ واليابس
فلا تذرُ وراءها معْلَماً ولا بناء
***
همي ثقيلٌ طويلٌ...
يقطعُ نصف الأرض كخطِ الاستواء
لا ليلَ لي ولا نهار
ولا تعبرني الأنهار كأقحل صحراء
***
لا واحة فيها ولا يُبنوع
يكادُ كلي يموتُ من الجوع
فلا غذاء يُعيل بدني
ولا يرويه جداولٌ من ماء
***
شراييني وديان تتدفقُ بصَخبٍ
ومن مدمعي يجري النيلُ
وينبعُ الفرات من أحشائي
***
فلا تلومي عليَّ تشَتُتي
أو ركاكةَ قَلمي ولُغتي
وكلماتي الخرقاء
***
فقط ضُميني لصدركِ سيدتي
لَملمي أجزائي
اجْمعيني على بعْضي
وانْهي َعْثرتي الحمقاء
***
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