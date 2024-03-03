لا أقوَى على جمع أجزائي

ولا دواء يُرجى لدائي

بعضي هُنا على الأرضِ

وبعضي هناك في السماءِ

***

على خريطة العالم

تجدُ ريحي وأجزائي

أو بعض آثاري

وبقايا أشلائي

***

على جسدي شيدوا عجائب الدنيا

وجوارحي شَهدت على البناء

على ضلوعي وَضعوا الأُسس

وسَقوا لبِناتها بدمائي

***

على عاتقي جبالُ الانديزِ

وعلى منكبي سورُ الصينِ

وحدائق بابل ومعابد البتراء

فمن يقدرُ على تحملِ هذا العناءِ؟

***

أنفاسي أعاصيرٌ تغزو سواحل العالم

في ليل حالك وجوٍّ عابس

تقتلعُ الأخضرَ واليابس

فلا تذرُ وراءها معْلَماً ولا بناء

***

همي ثقيلٌ طويلٌ...

يقطعُ نصف الأرض كخطِ الاستواء

لا ليلَ لي ولا نهار

ولا تعبرني الأنهار كأقحل صحراء

***

لا واحة فيها ولا يُبنوع

يكادُ كلي يموتُ من الجوع

فلا غذاء يُعيل بدني

ولا يرويه جداولٌ من ماء

***

شراييني وديان تتدفقُ بصَخبٍ

ومن مدمعي يجري النيلُ

وينبعُ الفرات من أحشائي

***

فلا تلومي عليَّ تشَتُتي

أو ركاكةَ قَلمي ولُغتي

وكلماتي الخرقاء

***

فقط ضُميني لصدركِ سيدتي

لَملمي أجزائي

اجْمعيني على بعْضي

وانْهي َعْثرتي الحمقاء

***

برشلونة