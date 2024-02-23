شاعر آشوري من مواليد 1946 في قرية ولطو (تل نصري) في محافظة الجزيرة السورية. درس اللغة العربية وآدابها في جامعة الإسكندرية في مصر، وعمل مدرساً في ثانويات محافظة الحسكة حتى هجرته إلى أستراليا أواخر عام 1985. من إصداراته ديوان "الزورق التائه" (1967) و"أوراق ملوّنة من مفكرة إنسان" (1973) و"آشورية" (1976). ترجم ونشر من الآشورية إلى العربية كتاب "من نحن" للدكتور بـيره سرمس وقصة "بابنا المغلق" لميشائيل لازار عيسى و"الرؤساء" لمالك ياقو مالك اسماعيل و"قصة وأمثال أحيقار الحكيم" باللغات الآشورية والعربية والإنكليزية. أول شاعر من محافظة الحسكة يُمنح عضوية اتحاد الكتاب العرب