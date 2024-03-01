وكــيــفَ يــحرَّرُ الأقــنانُ جــيلاً

إذا خــلــقــوا عــبــيداَ بــالــولادةْ

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وســيِّــدُهمْ لـــهُ حـــقٌ عــلــيهمْ

كــمــا ربُّ الــسماءِ لــه الــعبادةْ

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إذا مـــا مـــاتَ يَــخْــلِفُهُ بَــنُــوهُ

كــأمْــتِــعَةٍ وأبْــنِــيَــةٍ مُــــشــادةْ

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وهــمْ كــالعيرِ لــيسَ لــها قــرارٌ

تــمــصُّ دِمَــاءَها بَــطَرًا قُــرَادَةْ

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وســـاروا كــالقطيعِ وراءَ كــبشٍ

خَــصِــيٍّ كــالــنِّعاجِ بـــلا إرادةْ

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هو المرياعُ خلفَ الجَحْشِ يَمْشي

أمــامَ الــجمعِ بــاتَ لــهُ الــرّيادةْ

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لـــهُ جـــرسٌ يُــجَلْجِلُ بــانتظامٍ

لــكي يــمضوا عــلى نهجِ القيادةْ

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إذا مـــا شـــذَّ فَـــرْدٌ ذاتَ يــومٍ

تــلاحــقُهُ الــكلابُ بــلا هــوادةْ

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لــيرجع طــائعاً مــن غــير كَرْهٍ

فــفــي الإقــناعِ تــمتلكُ الإجــادةْ

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فــمن أوبــارهمْ صــنعوا فــراشاً

ومــن ريــشِ الــنّعامِ لــهُ وسادةْ

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ومــن حــرمانهمْ يَــبْني قصوراً

عــلى أوجــاعهمْ يُــبدي جَــلادةْ

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وإنْ بــذلــوا لـــهُ مــالاً ونــفساً

يُــؤَنِّــبْهُمْ ويــرغــبُ بــالــزّيادةْ

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إذا مــا شــاءَ خــاضَ بهمْ حروباً

نــتــائجُها الــكــوارثُ والإِبــادةْ

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لــيسبحَ فــوقَ بــحرٍ مــن دمــاءٍ

ويــصنعَ مــن جــماجمِهمْ قِــلادةْ

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هـــو الــسَّبَّاقُ يَــشْرِيهمْ بــبخْسٍ

فــفي الــتَّسْوِيقِ حاز على شهادةْ

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وهـــمْ بــالعُـرْفِ لا هَـمٌّ لــديهمْ

ســوى تَفْخِيمُ أصــحابِ السعادةْ

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بــعصرِ الــقبحِ باتَ الزَّيفُ نهجاً

وبــالــتّلْفِيقِ تُــصْــطَنَعُ الإشــادةْ

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فــيا أهــلَ الــمودة، فانــصَحوهمْ

لــعلَّ تُــفِيدُ فــي النّصحِ الإعادةْ

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فــمــا حصلَ الــتّقدمُ فــي مــكانٍ

وفــيه الــناسُ أهــونُ من جرادةْ

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إذا لـــمْ يــصبح الإنــسانُ حــراً

فـــلا و طــنٌ يَــعِزُّ ولا ســيادةْ