إيلاف من مالمو: اختتمت فعاليات الدورة 14 من مهرجان مالمو للسينما العربية، وذلك بالإعلان عن الجوائز في حفلٍ أقيم في قاعة سينما رويال وهي واحدة من أكبر قاعات السينما في السويد.

وانطلق الحفل بكلمةٍ للمستشار الإداري والفني لمهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي شكر فيها جمهور مدينة مالمو وجميع الجهات السويدية الداعمة للمهرجان، والرعاة، والهيئات والمؤسسات وشركات الإنتاج السويدية والعربية التي ساهمت في تقديم جوائز أيام مالمو لصناعة السينما، وشكر العاملين والمتطوعين في المهرجان، واعتبر نهاية الدورة 14 للمهرجان بمثابة بداية للإعداد للدورة 15 في نيسان (أبريل) العام المقبل، معتبراً الأيام التي مضت من المهرجان بمثابة تجربة رائعة للتعارف الثقافي.

وبعد مراسم السجادة الحمراء، تمت دعوة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة للصعود إلى المسرح وإعلان الجوائز، واللجنة مؤلفة من الممثل أشرف برهوم، مخرجة المهرجانات فاطمة النوالي آزر، المنتج والمخرج علي كريم، وقدم أعضاء اللجنة الجوائز على التوالي وكانت على الشكل التالي:

ذهبت جائزة أحسن فيلم قصير (15 ألف كرون سويدي) لفيلم عقبالك يا قلبي – إخراج شرين مجدي دياب (مصر). أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (10 آلاف كرون سويدي) ذهبت لفيلم ترانزيت – إخراج باقر الربيعي (العراق). وحصل فيلم عيسى – إخراج مراد مصطفى (مصر) على تنويه خاص من لجنة التحكيم، وكذلك فيلم البحر الأحمر يبكي – إخراج فارس الرجوب (ألمانيا، الأردن) حصل أيضاً على تنويه خاص.

وفي جوائز الأفلام الطويلة، ترأس لجنة تحكيم المخرج المصري خيري بشارة، إلى جانب كل من من المنتجة والمخرجة الفلسطينية مى عودة، والناقد السينمائي السعودي الدكتور محمد البشير، إضافة إلى الممثلة التونسية سهير بن عمارة والمخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد

وذهبت جائزة أحسن فيلم وقيمتها (35 ألف كرون سويدية) لفيلم كذب أبيض – للمخرجة المغربية أسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية، قطر). أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة (25 ألف كرون سويدي) ذهبت لفيلم المرهقون – للمخرج اليمني عمرو جمال (اليمن، السودان، السعودية)، وجائزة أحسن فيلم غير روائي (15 ألف كرون سويدي) حصل عليها فيلم باي باي طبريا – إخراج لينا سويلم (فرنسا، بلجيكا، قطر، فلسطين)، وأحسن إخراج للمخرجة التونسية كوثر بن هنية عن فيلم بنات ألفة. جائزة أحسن سيناريو ذهبت لفيلم وداعاً جوليا للمخرج وكاتب السيناريو السوداني محمد كردفاني، جائزة أحسن ممثل للمثل الفلسطيني صالح بكري عن فيلم الأستاذ، وأحسن ممثلة للمثلة الفلسطينية منى حوى عن فيلم إن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد. وتنويه خاص للممثلة سيران رياك عن الفيلم السوداني وداعاً جوليا، وتنويه خاص للممثل السعودي محمد الدوخي في فيلم مندوب الليل

وقدمت مطورة استراتيجيات السينما في بلدية مالمو آن شورينغ جائزة اختيار جمهور مدينة مالمو وقيمتها (25 ألف كرون سويدية) وذهبت لفيلم أنف وثلاث عيون – وتسليمها للمخرج المصري أمير رمسيس.

وبعد تسليم الجوائز، كرم أعضاء مجلس إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية رئيسة مجلس إدارة المهرجان السابقة آمل قبلاوي على جهودها في تطوير المهرجان طيلة السنوات الماضية.

وفي ختام مراسم الحفل، عرض الفيلم السعودي هجّان.

القائمة الكاملة للأفلام الفائزة بجوائز مهرجان مالمو الدورة 14

مسابقة الأفلام الطويلة

أحسن فيلم (35 ألف كرون سويدي): لفيلم كذب أبيض – للمخرجة المغربية أسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية، قطر)

جائزة لجنة التحكيم الخاصة (25 ألف كرون سويدي): لفيلم المرهقون – للمخرج اليمني عمرو جمال (اليمن، السودان، السعودية)

أحسن فيلم غير روائي (15 ألف كرون سويدي): باي باي طبريا – إخراج لينا سويلم (فرنسا، بلجيكا، قطر، فلسطين)

أحسن إخراج: للمخرجة التونسية كوثر بن هنية عن فيلم بنات ألفة

أحسن سيناريو: ذهبت لفيلم وداعاً جوليا للمخرج وكاتب السيناريو السوداني محمد كردفاني

أحسن ممثل: للمثل الفلسطيني صالح بكري عن فيلم الأستاذ

أحسن ممثلة: للمثلة الفلسطينية منى حوى عن فيلم إن شاء الله ولد للمخرج الأردني أمجد الرشيد

تنويه خاص: الممثلة سيران رياك عن الفيلم السوداني وداعاً جوليا

تنويه خاص: للممثل السعودي محمد الدوخي في فيلم مندوب الليل

مسابقة الأفلام القصيرة

أحسن فيلم قصير (15 ألف كرون سويدي): لفيلم عقبالك يا قلبي – إخراج شرين مجدي دياب (مصر)، تسلمتها المخرجة شرين مجدي دياب

جائزة لجنة التحكيم الخاصة (10 آلاف كرون سويدي): لفيلم ترانزيت – إخراج باقر الربيعي (العراق)

تنويه خاص: لفيلم عيسى – إخراج مراد مصطفى (مصر)

تنويه خاص: لفيلم البحر الأحمر يبكي – إخراج فارس الرجوب (ألمانيا، الأردن)

جائزة اختيار جمهور مدينة مالمو (25 ألف كرون سويدي): أنف وثلاث عيون – للمخرج المصري أمير رمسيس

من الجدير بالذكر أن يوم الأحد 28 نيسان أبريل أخر أيام الدورة 14 لمهرجان مالمو للسينما العربية سوف يشهد عرض الأفلام الفائزة بجوائز أفضل الأفلام في المسابقات الرسمية، وهي الفيلم القصير عقبالك يا قلبي – إخراج شرين مجدي دياب، والوثائقي الطويل باي باي طبريا – إخراج لينا سويلم، الروائي الطويل كذب أبيض – للمخرجة المغربية أسماء المدير. وفيلم أنف وثلاث عيون – للمخرج المصري أمير رمسيس، الفائز بجائزة اختيار جمهور مدينة مالمو.

كما اختتمت ليلة أمس جولة عروض الليالي العربية والتي تمت بمشاركة هيئة الأفلام السعودية، حيث شاركت الهيئة في عروض "الليالي العربية" في خمس مدن سويدية إلى جانب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن. بإجمالي 6 عروض من الليالي العربية، وذلك بالتعاون بين المهرجان وهيئة الأفلام السعودية وشركة "كلوز أب نورث". وشملت أربعة أفلام سعودية، بواقع 6 عروض في مدن (أوميو، هلسنبوري، يوتيبوري، العاصمة ستوكهولم، مالمو والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن). وتهدف هذه المشاركة إلى تقديم تجربة سينمائية فريدة من نوعها للجمهور.