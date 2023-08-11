لوس انجليس: يعود اتّحاد كتّاب السيناريو في هوليوود إلى طاولة المفاوضات هذا الأسبوع بعدما طلبت الاستوديوهات عقد اجتماع للتوصّل إلى سبل تنهي الإضراب المستمر منذ أكثر من مئة يوم، على ما أفاد الاتحاد الخميس.

وكانت المفاوضات بين اتحاد كتّاب السيناريو وممثلي أصحاب العمل توقّفت منذ بداية التحرك الاجتماعي في الثاني من مايو، ولم يستأنف الجانبان المفاوضات الرسمية منذ حينها.

وفي بريد إلكتروني موجّه إلى أعضائه، أشار اتّحاد كتاب السيناريو إلى أنه وافق على طلب بعقد اجتماع الجمعة مع تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية الذي يضم استوديوهات بينها ديزني ونتفليكس.

وقال الاتحاد في البريد الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "نتوقّع أن يقدّم تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية ردوداً على مقترحات اتّحاد كتاب السيناريو"، مضيفاً أن "لجنتنا تعود إلى طاولة المفاوضات وهي مستعدة للتوصل إلى اتفاق عادل".

وإنضم الممثلون إلى الإضراب التاريخي في هوليوود في منتصف يوليو.

ويطالب كتّاب السيناريو والممثلون برفع رواتبهم والحصول على حصص أكبر من إيرادات الأعمال التي تُعرض عبر منصات البث التدفقي، والحصول على ضمانات تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي سواء لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو لاستنساخ أصواتهم وصورهم.

وكان الجانبان قد التقيا الجمعة الفائت لمناقشة إمكانية استئناف المفاوضات.

وبسبب الإضراب، توقف تصوير وإنتاج عدد كبير من الأعمال السينمائية، فيما أُرجئت حفلة توزيع جوائز "إيمي" التي كانت مُقررة في سبتمبر إلى يناير.