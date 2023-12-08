باريس: قدّمت ممثلة فرنسية شكوى بشأن اعتداء جنسي على جيرار دوبارديو في سبتمبر، وفق ما أعلن المدّعون الأربعاء، تضاف إلى سلسلة الدعاوى التي تستهدف النجم الفرنسي.

وقالت هيلين داراس إن دوبارديو اعتدى عليها خلال تصوير فيلم في العام 2007، بحسب المدّعين في باريس، مؤكدة معلومات أوردتها محطة "فرانس 2" التلفزيونية.

وكان المحققون ينظرون في الشكوى التي يرجّح أنها تندرج ضمن قانون التقادم الفرنسي، ليقرروا ما إذا كانوا سيفتحون تحقيقا أم لا.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الاتصال بمحامي دوبارديو كريستيان سان-باليه للتعليق على الفور.

وقالت داراس لوكالة فرانس برس "استغرق الأمر عاما للانتقال من التحدّث عما حصل (في وسائل الإعلام) إلى الشكوى الجنائية".

وأضافت "دخول مركز الشرطة وإخبار أحد العناصر بأن شخصا ما لمس أعضاءك الحميمة، ليس أمرا سهلا".

ووجهت اتهامات إلى دوبارديو عام 2020 في باريس بعد مزاعم باغتصابات واعتداءات جنسية عقب شكوى قدمتها الممثلة شارلوت أرنو.

كذلك وجهت 13 امرأة اتهامات إلى الممثل بالعنف الجنسي نشرها موقع "ميديابارت" الإخباري في أبريل، ويعود بعضها الى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وفي رسالة إلى صحيفة "لوفيغارو" في ديسمبر، قال دوبارديو إنه "ليس مغتصبا ولا مفترسا جنسيا".