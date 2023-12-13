إيلاف من دبي: ألقى المفكر الكويتي الدكتور محمد الرميحي محاضرة بعنوان "أزمة الفكر العربي الحديث وانعكاسها على التنمية" في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء يوم الإثنين 11 كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم وقع نسخاً من كتابه الجديد "مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله" الصادر حديثاً عن المؤسسة ضمن سلسلة (الفائزون).

تناول الرميحي في محاضرته ملامح عامة لمشكلات تعصف بالعالم والمنطقة من خلال أحداث ماثلة على الأرض متطرقاً إلى كيفية استخدام المصطلحات وتسويقها وضرب مثالاً على مصطلح الإسلام السياسي، حيث يفضل استخدام الحركات الإسلامية، وأضاف أن علينا مناقشة التسامح من موقع التسامح بروح عقلانية متقبلة لهذه الفكرة. وعرج على مسائل اقتصادية مثل أسعار النفط والتقلبات في السوق العالمية وغيرها من المسائل الاقتصادية التي تشغل بال المهتمين.



أنور قرقاش يقدم درع العويس التذكارية لمحمد الرميحي بحضور سليمان الجاسم أنور قرقاش يقدم درع العويس التذكارية لمحمد الرميحي بحضور سليمان الجاسم

وقد تداخل الحضور بآراء ووجهات نظر عززت رؤية المحاضر للواقع حيث أكد الدكتور أنور قرقاش على موضوع الهوية الوطنية الفاعلة التي تناسب تطور المجتمع بشكل عام، وذهبت الآراء للإشادة بموقف المحاضر الفكري من مسائل الحداثة أو التطرف أو غيرها من الأفكار الراهنة.

وفي ختام المحاضرة قدم الدكتور أنور قرقاش درعاً تذكارية للدكتور محمد الرميحي وشكره على ما قدمه من أفكار ووجهات نظر لخصت مواقفه من قضايا كثيرة.

ثم وقع الدكتور محمد الرميحي عشرات النسخ من كتابه الجديد "مجلس التعاون الخليجي ـ يا منزلاً لعب الزمان بأهله"، الذي يحلل واقع "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من موقعه كمفكر وباحث ومهتم، حيث واكب قيام المجلس منذ العام 1981 وكتب عنه شارحاً أهدافه بخبرة العارف الحصيف. ويطل من خلال الكتاب على واقع المجلس إطلالة فاحصة، إطلالة الغيور على مصالح أمته والعارف بالأخطار التي تحدق بهذه المنطقة.

يذكر أن مادة الكتاب كانت عبارة عن دراسات قد نشرت في مجلة "آراء حول الخليج" بين عامي 2015 و2020 والصادرة عن مركز الخليج للأبحاث.. ونظراً لأهميتها نشرتها مؤسسة العويس الثقافية ضمن سلسلة الفائزون.



الرميحي يوقع نسخاً من كتابه في مؤسسة العويس الرميحي يوقع نسخاً من كتابه في مؤسسة العويس

أدار المحاضرة الدكتور سليمان الجاسم الذي عَرَفَ بالمفكر الكويتي د. محمد الرميحي ـ الذي فاز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية الدورة الرابعة (1994 ـ 1995) ـ قائلاً: أنه أغنى المكتبة العربية بمجموعة متميزة من الكتابات النقدية والأصيلة والمتنوعة، وتعتبر دراساته عن منطقة الخليج العربي رائدة، وقد تحولت إلى مراجع أساسية لكل الباحثين، وما زال الدكتور الرميحي يرفد المكتبة العربية بإنتاجه الفكري المتجدد.

حضر الأمسية نخبة من المثقفين والكتاب والأدباء والشخصيات العامة يتقدمهم الدكتور أنور محمد قرقاش رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية والدكتور سليمان موسى الجاسم نائب رئيس المجلس وعبد الغفار حسين والدكتورة فاطمة الصايغ عضوا مجلس الأمناء وعبد الحميد أحمد الأمين العام للمؤسسة والدكتور عارف الشيخ والدكتور عبد الخالق عبد الله وعدد كبير من الشخصيات الثقافية والفكرية