إيلاف من الرباط: نظمت مؤسسة منتدى أصيلة، ما بين 25 و27 كانون الثاني (يناير) الجاري، بمكتبة الأمير بندر بن سلطان ومركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، الدورة الشتوية لفعاليات مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، لفائدة أربعين تلميذا وتلميذة ينتمون إلى مختلف المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في مدينة أصيلة.

وخصصت هذه الدورة، التي أشرف على تأطيرها مصطفى البعليش (منسق المشغل) ومحمد المؤدن (كاتب ومدرس تربوي)، للتركيز على تقنيات كتابة القصة القصيرة وتحليلها، من خلال العمل القصصي الأخير "لا تقصص رؤياك" للكاتب عبد الصمد مرون، الذي سبق له المشاركة ضمن فريق التأطير التربوي للمشغل في الدورات السابقة.

فعاليات موسم أصيلة

وينظم مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، الذي أطلقته مؤسسة منتدى أصيلة صيف عام 2009، ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته الـ31، سنويا، أزيد من ست دورات خلال كل فترات العطل المدرسية، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية الواعدة وتنمية القدرات الكتابية للأطفال واليافعين بتمكينهم من اكتساب المبادئ الأساسية لتقنيات الكتابة والإبداع، بالإضافة إلى مناقشة أعمال ونصوص إبداعية توافق مستوياتهم، وذلك بإشراف أدباء وخبراء تربويون في مجالي الأدب والتربية.





وتعمل مؤسسة منتدى أصيلة على توثيق أعمال المبدعين الصغار في مؤلفات تتضمن إبداعاتهم في مجالات الشعر والقصة القصيرة.

حفل توقيع

كما نظمت المؤسسة في ختام هذه الدورة الشتوية لمشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، حفل توقيع مجموعة "لا تقصص رؤياك" للكاتب عبد الصمد مرون، بتنسيق مع جمعية الأصيل للثقافة والفنون. وتضمن هذا الحفل قراءات في العمل الإبداعي للكاتب مرون، شارك فيها مجموعة من المهتمين بمجال القصة والرواية بالإضافة إلى قراءات لأطفال المشغل.



من حفل توقيع مجموعة "لا تقصص رؤياك" للكاتب عبد الصمد مرون