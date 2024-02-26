إيلاف من الرباط:ينظم بيت الشعرفي المغرب وجمعية الصداقة الأندلسية -المغربية (فرع مدينة الرباط)،بداية من الخميس المقبل،بالرباط،اللقاء الشّعري المغربي- الإسباني الأول تحت شعار "جيران في الشعر".

ويشاركُ في هذا اللقاء،الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، نخبةٌ من شعراء ومثقفي البلدين بهدف تعزيز الجوار الشعري والحوار الثقافي والإنساني بين المغرب وإسبانيا.

وينطلق برنامج اللقاء الخميس بلقاء مفتوح مع طلبة شعبة اللغة الإسبانية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، فيما يشهد اليوم الثاني قراءات متقاطعة حول الشعر المغربي والإسباني برواق باب الرواح، مع مقاربة نقدية حول نماذج من الشعر المغربي المعاصر، والشعر في المغرب من التقليد إلى الحداثة، مع قراءة في الشعر الأندلسي المعاصر وتناول لشعرية العبور الدائم.

كما يقترح البرنامج قراءات شعرية لشعراء من البلدين مع حفل موسيقي يتخلّل هذه القراءات.فيما يخصص اليوم الأخير لـ"قوارب أبي رقراق الشعرية"مع زيارة لمدينة سلا.