إيلاف من الرباط:أسدل الستار، الأحد، على فعاليات الدورة ال 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب لسنة 2024، التي تواصلت فعالياتها بفضاء "أو إل أم" السويسي على مدى 10 أيام.

وقالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية إن عدد زوار دورة هذه السنة من المعرض بلغ أكثر من 316 ألف زائر وزائرة،مشيرة إلى أن هذا الرقم يعادل زيادة إجمالية بنسبة 32 بالمائة مقارنة مع عدد زوار الدورة السابقة.

معرض الرباط للنشر والكتاب

وتميزت دورة هذه السنة بحضور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏(يونيسكو ) كـ"ضيفة شرف"، ومشاركة 743 من العارضين، منهم 290 عارضا مباشرا، و453 عارضا غيـر مباشر، مثلوا 48 بلدا، وقدموا عرضا وثائقيا تجاوز فيه عدد العناوين المعروضة 100 ألف، تنتمي في مضامينها إلى مختلف حقول المعرفة الإنسانية.

وعلى غرار الدورات السابقة، شهدت دورة هذه السنة تنظيم برنامج واسع من الفعاليات الثقافية بمشاركة كتاب ومفكرين ومبدعين مغاربة وأجانب، بما "يعزز صورة المغـرب كبلـد للقاء والحوار والتلاقح الثقافي".

واقترح برنامج الدورة 243 فعالية ثقافية، توزعت ما بين ندوات ومحاورات، وتقديمات كتب صادرة حديثا، إلى جانب فقرات تكريمية تم فيها الاحتفاء ببعض رموز الثقافة المغربية.

كما خصصت الدورة فضاء للأطفال، قدمت فيه ورشات فنية وعلمية، سعت إلى تعزيز علاقة النشء بعالم الكتاب والقراءة،مع استحداث فضاء جديد خاص بالأبطال الخارقين،سهر على تنشيط ورشاته مشاهيرُ رسامي ومبدعي قصص عالـم "مارفـل" و"دي سي".

وواصلت الدورة اغتنام الفرصة لتجديد النقاش والتداول بين مهنيي صناعة الكتاب وخبراء القراءة في إطار فقرات مهنية قدمت مقترحات ورؤى المتخصصين في المجال.