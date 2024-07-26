إيلاف من لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في كلمة أمام قمة الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) عن إعادة ربط المملكة المتحدة بالعالم.

وفي حين سلط الوزير لامي الضوء على التزام المملكة المتحدة بالعمل معًا بشأن القضايا المشتركة، قال إن الحكومة البريطانية الجديدة تدرك أن العالم يتغير بسرعة. وأننا جميعًا أقوى عندما نعمل معًا، وأن رابطة دول جنوب شرق آسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على وجه الخصوص لها صوت مميز ومهم، حيث تعمل على تأكيد مركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا لأكثر من خمسين عامًا.

وأعرب لامي عن سعادته لأن بريطانيا أصبحت الآن الشريك الحادي عشر للحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقال: لقد أحرزنا تقدماً جيداً في أكثر من 80% من التزاماتنا في خطة العمل، ونحن نظهر روح الشراكة الحقيقية معاً.

الأمن الصحي

وتابع وزير الخارجية البريطاني إن جائحة كوفيد أكدت بشكل واضح مدى الترابط الذي أصبح عليه العالم. مشيرا إلى مشاكة خبراء المملكة المتحدة في صياغة خطة الصحة الواحدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

وقال إنني أطلقت للتو برنامج شراكة الأمن الصحي الجديد، حتى نتمكن معًا من منع وكشف ومعالجة التهديدات الصحية في المستقبل، ويظهر بياننا المشترك الأول رغبتنا في المضي قدماً بروح الشراكة هذه.

تنافس جيوسياسي

وتابع لامي: اسمحوا لي أن أسلط الضوء على ثلاثة مجالات أرى فيها إمكانية القيام بالمزيد. أولاً، الأمن. لقد أسستم رابطة دول جنوب شرق آسيا خلال الحرب الباردة. واليوم، يتصاعد التنافس الجيوسياسي مرة أخرى.

من أوكرانيا إلى غزة، هناك صراعات نشطة أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1945. لا يمكننا معالجة هذه الصراعات بمعزل عن بعضها البعض - فالرخاء والاستقرار في منطقة أوروبا الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان.

ولذلك فإن بريطانيا ملتزمة بالعمل معكم لتعزيز السلام والأمن في هذه المنطقة وخارجها.

وقال وزير الخارجية البريطاني: من خلال دعم إجماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المكون من خمس نقاط بشأن ميانمار. والسعي إلى الانضمام إلى المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا واجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا.

النمو الاقتصادي

ثانياً، النمو الاقتصادي. تبلغ قيمة علاقتنا التجارية ما يقرب من 50 مليار جنيه إسترليني. وتعد المملكة المتحدة من أكبر 10 مستثمرين في جنوب شرق آسيا وثالث أكبر شريك في المنطقة في الخدمات المالية.

وقال: إذا كانت رابطة دول جنوب شرق آسيا دولة واحدة - ولا تقلق، فأنا أدرك أن هذا يخفي التنوع الكبير في عضويتك - فستكون ثامن أكبر شريك تجاري لبريطانيا. يمكننا تعميق هذه العلاقات، وخلق فرص اقتصادية للجميع.

ثالثاً، المناخ. إن حكومتنا الجديدة عازمة على العودة إلى طليعة العمل المناخي. سنتخذ المزيد من الإجراءات في الداخل، ونعمق الشراكات في الخارج، بما في ذلك من خلال صندوق الانتقال الأخضر المخطط له بين رابطة دول جنوب شرق آسيا والمملكة المتحدة.

الطاقة النظيفة

واكد لامي: معًا، نحتاج إلى اغتنام فرص انتقال الطاقة النظيفة. إن الحوار أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - وهي إحدى أولوياتكم في توقعات رابطة دول جنوب شرق آسيا بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبناء اقتصادات أكثر مرونة على كوكب صالح للعيش.

وخلص الوزير البريطاني في كلمته إلى القول: اليوم هو عن الحوار. لذا أود أن أسمع أولوياتكم. يجب أن يكون هدفنا أن نصبح أكثر ارتباطًا ببعضنا البعض. حتى نتمكن من مواجهة تحديات هذا العالم المتغير بسرعة.