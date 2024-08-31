برلين: أقدمت امرأة تبلغ 32 عاما على طعن خمسة أشخاص كانوا على متن حافلة في مدينة زيغن غربي ألمانيا، حسب ما أفادت الشرطة المحلية مساء الجمعة.

وبعد أن أوقفت المشتبه بها، لم يتضح بعد وجود أي دليل على أن الواقعة تشكل "هجوما إرهابيا"، حسبما قالت الشرطة في بيان.

وإثر الهجوم، باتت الوظائف الحيوية لأجساد ثلاث من الضحايا معرضة للخطر، فيما أصيبت ضحية بجروح خطيرة والأخرى بجروح طفيفة.

وأكدت الشرطة أنه "لا يوجد حاليا أي خطر آخر". وقالت إنه عند وقوع الهجوم في حوالى الساعة 19,40 "كان هناك ما لا يقل عن 40 راكبا آخر على متن الحافلة متجهين إلى مهرجان مدينة زيغن".

هجوم جديد

وجاء الهجوم فيما لا تزال ألمانيا تعاني من آثار اعتداء زولينغن الذي وقع خلال مهرجان محلي قبل سبعة أيام، وهاجم خلاله سوري الحشد بسكين، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وجرح ثمانية أشخاص.

ويعد هذا هجوما جديدا بالسكين في ألمانيا، حيث أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر الخميس حظرا على حمل الأسلحة البيضاء خلال التجمعات الشعبية وفي وسائل النقل لمسافات طويلة.

وكانت الشرطة الألمانية أردت الثلاثاء بالرصاص رجلا يشتبه في قيامه بمهاجمة المارة بسكاكين في مويرز غربي البلاد.