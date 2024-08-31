إيلاف من لندن: تم اليوم السبت، زفاف الأميرة الرابعة في ترتيب ولاية العرش النرويجي، في حفل مع قواعد زي خاصة رائعة ومثيرة من "شامان" نصّب نفسه هذا الأسبوع.

وكانت الأميرة مارثا لويز، 52 عامًا، التقت بـ "الشامان" دوريك فيريت، 49 عامًا، في عام 2019 وتم خطوبتهما في عام 2022. وتم الزواج في أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو في النرويج يوم السبت.

وكانت احتفالات الزفاف بدأت يوم الخميس في مضيق جيرانجير المدرج في قائمة اليونسكو حيث سينزل أعضاء العائلات الملكية الأوروبية الأخرى والمشاهير يوم السبت لحضور الحفل الرسمي.

نظرة تاريخية

ليس من الغريب على الأميرة وزوجها المستقبلي أن يكونا غريبين عن الجدل في النرويج. وهنا نلقي نظرة على تاريخهما حتى الآن:

الأميرة مارثا لويز من النرويج هي ابنة الملك هارالد والملكة سونيا، أصبح والدها ملكًا في عام 1991، بعد عام من منحها حقوق الخلافة، مما يجعلها الرابعة في ترتيب العرش.

وعلى الرغم من كونها أكبر أبناء الملك، إلا أن شقيقها الأصغر، ولي العهد هاكون، سيخلفه كعاهل.

تزوجت الأميرة من المؤلف والفنان آري بيهن في عام 2002. كان للزوجين ثلاث بنات: مود أنجليكا، 21 عامًا، وليا إيزادورا، 19 عامًا، وإيما تالولا، 15 عامًا.

انفصلا في عام 2017. وتوفي الزوج منتحرًا في يوم عيد الميلاد عام 2019 بعد سنوات من مشاكل الصحة العقلية وإدمان الكحول.

فقدت الأميرة لقب "صاحبة السمو الملكي" في عام 2002 بسبب مخاوف عامة من أنها كانت تستخدم دورها الدستوري لمساعدتها في بدء عملها الخاص.

تنحت عن الواجبات الملكية بالكامل في عام 2022 ولكن سُمح لها بالاحتفاظ بلقب الأميرة.

استياء الجمهور

قالت الأميرة في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في عام 2023 إنها تعتقد أن آراء خطيبها هي السبب وراء استياء الجمهور.

وقالت: "أعتقد أن الشعب النرويجي... قرر أنه من الأفضل لي أن أتنحى بسبب آرائه [فيريت] حول الأشياء".

وبصفتها مستبصرة، أدارت "مدرسة الملائكة" الخاصة بها بين عامي 2007 و2018، والتي وصفت بأنها مركز علاج بديل يساعد العملاء على التواصل مع الملائكة والأموات.

لديها الآن شركة علاج بديل أخرى مع خطيبها.

آراء الشامان "غريبة جدًا"

اما الزوج، دوريك فيريت من سان فرانسيسكو في الأصل ويقول إنه ينتمي إلى أجيال من الشامان المرتبطين بقبيلة لوكومي في هايتي.

كان تم القبض عليه عدة مرات ويقول إنه أمضى عامًا في سجن كاليفورنيا عام 1991 بتهمة إشعال حريق في مبنى غير مأهول نظم فيه حفلة.

وفقًا للتقارير، كان بين عامي 2007 و2015 على علاقة بمعالج تدليك ذكر يُدعى هانك جرينبيرج. يُعرّف هاو نفسه الآن بأنه مزدوج الميول الجنسية.

يصفه حسابه على إنستغرام بأنه "خادم الله" و"منشط للطاقة".

بعد فترة وجيزة من بدء مواعدته للأميرة مارثا لويز في عام 2019، شرع الزوجان في جولة تسمى الأميرة والشامان، حيث عرضا على رواد العرض "التأمل وتمارين الشامانية".

ميداليات محسن الروح

خلال جائحة فيروس كورونا، باع ميداليات "محسن الروح" بحوالي 200 جنيه إسترليني على موقعه على الإنترنت، والتي ادعى أنها يمكن أن تمنع الفيروس.

في كتابه Spirit Hacking لعام 2019، زعم أن سرطان الأطفال ناتج عن التعاسة وأن الجنس العرضي يتسبب في احتلال الأرواح لمهبل المرأة، والذي يمكنه التخلص منه من خلال "تمارينه" الخاصة.

وصفت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج آراءه بأنها "غريبة للغاية" وتم حظر الكتاب بسبب مخاوف من أنه يروج لمعلومات مضللة.

وقال إنه يعترف بأن بعض الناس يجدون آراءه "صعبة".

بدايات صعبة

كما هو الحال في المملكة المتحدة، عادة ما يتم إدارة تغطية حفلات الزفاف الملكية في النرويج من قبل الأسرة الملكية وتوزيعها بين وسائل الإعلام.

ومع ذلك، قال الزوجان إن حفل زفافهما سيتم تغطيته حصريًا من قبل مجلة Hello!، مما أثار اتهامات جديدة للأميرة باستخدام مكانتها الملكية لتحقيق الربح.

لا حضور للملك والملكة

على الرغم من أن الملك والملكة من المقرر أن يحضرا، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة، إلا أنهما سيتجنبان الظهور في أي صور مدفوعة الأجر.

وقد باركا خطوبتهما، قائلين في بيان: "نحن متحمسون لانضمام دوريك فيريت إلى العائلة ونتطلع للاحتفال باليوم الكبير معهم. نتمنى لمارثا ودوريك كل التوفيق".

أخبر فيريت مجلة بيبول أنه التقى بخطيبته في مصر القديمة في حياة سابقة.

إدارة السمعة

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية منذ ذلك الحين أن الزوجين دفعا مقابل عام من خدمات إدارة السمعة، بما في ذلك إزالة تعليقات رئيس الوزراء حول فيريت.

أرجعت الأميرة مارثا لويز الكراهية العامة له إلى العنصرية، وقالت لمجلة فانيتي فير في عام 2020: "لم أفكر أبدًا في وجود عنصرية في النرويج قبل أن أقابله".

قال فيريت إن علاقته بأقاربه المستقبليين تحسنت على مدى السنوات الخمس الماضية.

كما نأى فيريت بنفسه علناً عن والدته، وأرسل لها خطاباً يطالبها فيه بالتوقف عن التعامل معها. ويزعم الزوجان أنها مرتبطة بعقد مدفوع الأجر مع صحيفة نرويجية، ويقولان إنها "أساءت إلى شخصياتنا مراراً وتكراراً".

قواعد اللباس

بدأت الاحتفالات يوم الخميس بحفل ترحيب بالقارب عبر مضيق جيرانجير على الساحل الغربي للنرويج - حيث يقام حفل الزفاف يوم السبت.

وتعتبر المنطقة موقعاً للتراث العالمي لليونسكو، والمعروف بمناظرها المائية الخلابة.

اقيم حفل الزفاف نفسه في فندق Union ذو الأربع نجوم في مدينة أليسوند. تم بناؤه في الأصل عام 1891، وتم تجديده بميزات على الطراز السويسري، ويضم 13 جناحاً، وملهى ليلي، وسبا، ومعرض للسيارات القديمة، وفقاً لموقعه على الإنترنت.

عندما أعلنا عن زواجهما، قال الزوجان إنهما "سعداء للغاية" لتمكنهما من الاحتفال "بحبهما في محيط جيرانجير الجميل".

وزعمت هيئة الإذاعة الوطنية النرويجية أن فيريت سيقيم بشكل دائم في النرويج لكنه لن يتولى دوراً ملكياً.

ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، يُطلب من الضيوف ارتداء ملابس "رائعة ومثيرة" للاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام.

ضيوف ملكيون

ومن بين قائمة الضيوف أفراد من العائلات الملكية الأوروبية الأخرى، إلى جانب مجموعة من المشاهير العالميين.

ويضم حفل الزفاف سبعة من وصفاء العريس وسبع من وصيفات العروس، ويُعتقد أن ثلاث منهن بنات الأميرة.

قبل الحدث، نشر الضيوف صوراً لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يستكشفون أوسلو ومنطقة أليسوند.

الشامانية

وفي الأخير، فإن الشامانية هي نظرية مزيفة معادية للمسيحية يسمى فيها الوسيط بين ما هو طبيعي وما هو فائق للطبيعة "شامان".

وتوجد صلة بين الشامانية والأرواحية، أي الإعتقاد بأن الأرواح تسكن العالم المادي بالإضافة إلى النطاق الروحي.

المذهب الروحاني هو واحد من أقدم الأنظمة العقائدية ويوجد في الكثير من المجتمعات القبلية، القديمة والحديثة، حول العالم. ويشهد اليوم عودة في المجموعات الشامانية الجديد.

أعدت هذه المادة من موقع قناة سكاي نيوز