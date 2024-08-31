إيلاف من لندن: أعلن في لندن عن وفاة شخصين طعنا خلال هجمات في كرنفال نوتينغ هيل خلال عطلة الأسبوع الماضي.

وتوفيت شير ماكسيمين، 32 عامًا، وموسي إمينيتو، 41 عامًا، بعد تعرضهما للهجوم في حادثين منفصلين في كرنفال نوتينغ هيل.

كانت شير ماكسيمين، 32 عامًا، في الحدث في نهاية الأسبوع الماضي مع طفلها عندما طُعنت. وأعلنت وفاتها صباح السبت.

قالت الشرطة إن الضباط قدموا علاجًا طارئًا للسيدة ماكسيمين حتى وصل المسعفون. ثم تم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقال المفتش الرئيسي أليكس جامامبيلا من قيادة جرائم القتل في شرطة العاصمة: "كانت شير في الكرنفال مع طفلها الصغير. كنا على اتصال وثيق بشركائنا في السلطات المحلية وعائلة شير منذ فترة وجيزة بعد هذه الحادثة للتأكد من سلامة الطفل ورعايته".

وكان تم القبض على شاكيل ثيبو، 20 عامًا، من شارع ماسبرو، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة محاولة قتل السيدة ماكسيمين.

وقد مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية صباح يوم الأربعاء وتم احتجازه حتى يمثل أمام محكمة أولد بيلي في 25 سبتمبر.

وقال رئيس قسم التحقيقات في شرطة لندن جامامبيلا، الذي يقود التحقيق في وفاة السيدة ماكسيمين: "أفكاري مع أحباء شير وهم يتصالحون مع هذه الخسارة الفادحة".

الطاهي أمينيتو

وعلى صلة، تعرض موسي إمينيتو، 41 عامًا، والذي كان يزور المملكة المتحدة في رحلة عمل، للهجوم في حادث منفصل.

وكان تم العثور على الطاهي، وهو مواطن سويدي يعيش ويعمل في دبي، فاقدًا للوعي بسبب إصابة في الرأس في كوينزواي، مساء يوم الاثنين 26 أغسطس.

وفي يوم الخميس الماضي، تم توجيه الاتهام إلى عمر ويلسون، 31 عامًا، من نابيير رود، ليتونستون، بالتسبب في إيذاء جسدي خطير عمدًا.

وظهر ويلسون أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الجمعة، حيث تم احتجازه احتياطيًا للمثول أمام محكمة ساوثوورك كراون يوم 27 سبتمبر.

وقال كبير مفتشي المباحث برايان هوي، الذي يقود التحقيق من قيادة جرائم القتل في شرطة العاصمة: "عائلة موسي وأصدقائه وعائلته "إن زملاءنا في لندن ودبي والسويد وإريتريا لا يجدون أي عزاء بعد تلقيهم أسوأ الأخبار التي يمكن تخيلها - أفكارنا معهم وهم يتلقون الدعم من ضباط متخصصين."

وإلى ذلك، علق عمدة لندن صادق خان على أنباء الوفيات قائلاً إنها "مفجعة". وقال: "أفكاري مع عائلاتهم وأصدقائهم في هذا الوقت الرهيب حقًا.

وأكد: "إن هذا العنف صادم وغير مقبول على الإطلاق وخيانة للقيم التي تأسس كرنفال (نوتنج هيل) للاحتفال بها."