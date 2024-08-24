إيلاف من لندن: قال منظمو كرنفال نوتينغ هيل السنوي الضخم في العاصمة البريطانية إن الاحتفالات هذا العام ستكتسب أهمية متجددة وتذكر الناس بالحاجة إلى التنوع والشمول بعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي وقعت هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يصطف أكثر من مليون شخص في شوارع غرب لندن ابتداء من يوم الأحد هذا الأسبوع لحضور الكرنفال السنوي السادس والخمسين، وهو أحد أكبر مهرجانات الشوارع في العالم.

وسيقام الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في مسيرة بطول ثلاثة أميال تعرض عروضًا مذهلة ومتنكرين نابضين بالحياة على أنغام موسيقى السوكا والكاليبس وفرق الفولاذ.

ويعد هذا الحدث واحدًا من أطول حفلات الشوارع في المملكة المتحدة ويحتفل بالثقافة الكاريبية مع فنانين يرتدون أزياء زاهية يشاركون في موكب عبر الشوارع بالرقص والموسيقى.

تواجد أمني كثيف

وقالت شرطة العاصمة إن حوالي 7000 ضابط شرطة سيكونون في الخدمة في كرنفال نوتنج هيل هذا الأسبوع، بعد طعن ثمانية أشخاص في حدث العام الماضي.

وقالت القائدة شارمين برينيا، المتحدثة باسم شرطة العاصمة للكرنفال، إن القوة أمضت شهورًا في التخطيط مع المنظمين. وأضافت: "لقد نشأت بالقرب من مكان إقامة الكرنفال، ولدي العديد من الذكريات السعيدة".

وقالت: "لكننا نعلم للأسف أن الكرنفال بالنسبة لأقلية من الناس هو فرصة لارتكاب الجريمة أو البحث عن مواجهة عنيفة".

وتابعت برينيا: "كضابط شرطة في الخدمة في السنوات السابقة، رأيت كل من الكرنفال الذي شهدته في شبابي، ولكن أيضًا الجانب الآخر من نفس الحدث عندما، في وقت لاحق من اليوم، تتغير الأجواء في بعض الأجزاء، مع إفساح المجال للعوامات والأزياء للعنف الخطير".

وقالت السيدة برينيا: "لهذا السبب، فإن أي شخص يذهب إلى الكرنفال سيرى وجودًا كبيرًا للشرطة".

اعتقالات

وتعرض ضباط الشرطة للاعتداء وتم اعتقال 275 شخصًا خلال الحدث في عام 2023، مما دفع الساسة إلى المطالبة بالتغييرات.

وقال رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك إن العنف أثناء الحدث أظهر الحاجة إلى منح الشرطة والمحاكم سلطات أكثر صرامة للتعامل مع ما يسمى "سكاكين الزومبي" والسواطير.

واقترحت مرشحة حزب المحافظين لمنصب عمدة لندن، سوزان هول، أن يقام الكرنفال في حديقة بدلاً من الشوارع. وتم إرفاق لوحات واقية ببعض المباني في المنطقة تحسبا لذلك.

وفي العامين الماضيين، كان هناك أكثر من 500 اعتقال، و15 طعنًا بما في ذلك وفاة واحدة، وأكثر من 125 ضابط شرطة تعرضوا للاعتداء.

وقالت المرشحة المحافظة السابقة إن ضباط شرطة العاصمة، الذين سيتم اختيارهم من فرق الشرطة المحلية بالإضافة إلى الوحدات المتخصصة، سيحظون بدعم من زملاء من شرطة مدينة لندن وشرطة النقل البريطانية.

واضافت هول:"سيحافظ الضباط على وجود يقظ في الكرنفال وحوله في محاولة لتحديد والتدخل ضد أي شخص ينوي ارتكاب العنف. وسيستخدمون سلطات البحث الخاصة بهم حيث توجد أسباب للقيام بذلك من أجل نزع الأسلحة من الشوارع".

استهداف النساء

وقالت السيدة برينيا إن شوارع الحدث المزدحمة والحشود الكثيفة تمنح الجناة الجنسيين المزيد من الفرص لاستهداف النساء والفتيات.

واضافت: "نحث أي شخص يكون ضحية لمثل هذه الجريمة، أو يشهدها، على إبلاغ الضابط في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من تقديم الدعم وجمع أفضل الأدلة".

وقالت برينيا: "مرة أخرى هذا العام، ستقوم مؤسسة Safer Spaces الخيرية بإنشاء مناطق في جميع أنحاء الحدث لتوفير مكان للراحة أو اللجوء للنساء والفتيات".

وتابعت القول: "أي شخص، لأي سبب من الأسباب، لا يشعر بالراحة في الاقتراب من ضابط الشرطة يمكنه طلب الدعم من فريق Safer Spaces."

وقال المنظمون في وقت سابق إنهم "يستنكرون جميع أعمال العنف" وسيواصلون "العمل الجاد مع شركائنا لحماية كرنفال نوتنج هيل والأشخاص الذين يجعلونه مميزًا للغاية".