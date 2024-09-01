إيلاف من القاهرة: شهدت مطرانية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، التي يرأسها الأنبا غبريال، أسقف المطرانية، حريقًا هائلًا في الساعات الأخيرة من مساء السبت، خلف آثارًا مدمرة على المبنى وأدى إلى إصابة 13 شخصًا بحالات اختناق.

الحريق الذي اندلع في مبنى خدمات تابع للكنيسة، تم السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية بمساعدة أهالي بني سويف.

وأعلنت قوات الحماية المدنية المصرية سيطرتها على الحريق، ولفتت إلى أن الحريق تسبب في تدمير جزء كبير من المبنى، حيث التهمت النيران أكثر من طابق في مبنى خدمات الكنيسة، بالإضافة إلى مكتبتها وجزء من سكن الأسقف. كما امتدت النيران إلى خيمة كانت تستخدم للصلاة في ساحة الكنيسة، وذلك بسبب وجود أعمال صيانة داخل الكنيسة نفسها.





حجم الأضرار والخسائر

وأظهرت الصور الأولى من داخل المطرانية حجم الدمار الذي لحق بمبنى الخدمات، حيث التهمت النيران محتويات وأثاثات الطابق الأرضي بما في ذلك غرفة الصلوات والوعظ والقداسات. كما دمرت النيران نوافذ وجدران الطابق الأرضي بالكامل.

الحريق اندلع في موقع حساس بالقرب من ميدان الحمام بوسط مدينة بني سويف، مما زاد من حجم التحدي أمام فرق الإطفاء التي سارعت إلى الموقع.





استجابة سريعة من السلطات

فور تلقي البلاغ، انتقل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إلى موقع الحادث برفقة مدير أمن بني سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية. تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة. الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات والإصابات البسيطة نتيجة الاختناق.





المصابون وأوضاعهم الصحية

أسفر الحريق عن إصابة 13 شخصًا بحالات اختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. ومن بين المصابين: منال . ص. ش. (42 عامًا)، يوسف .ص . ف (17 عامًا)، كيرلس . ج. و. (18 عامًا)، صبري .ع. مراد (57 عامًا)، اسطفانوس . س . ر ، ناصر. ك (45 عامًا)، حلمي . م . ح (26 عامًا)، مايكل. ث. ع. (24 عامًا)، أحمد . ش . م (42 عامًا)، وسيم .ف. أ. (40 عامًا)، رومانى .إ .ي. (43 عامًا)، كيرلس. ع . ح .(17 عامًا).

حالة جميع المصابين مستقرة وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.





تحقيقات جارية وأسباب محتملة

بدأت مديرية أمن بني سويف تحقيقًا شاملاً في الحادث لتحديد أسبابه. وتشير التقارير الأولية إلى أن تماسا كهربائيا قد يكون السبب وراء اندلاع الحريق. وتستمر التحقيقات لجمع المزيد من الأدلة وتقييم الأضرار بالكامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.



جهود احتواء التداعيات

أكد محافظ بني سويف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنطقة المحيطة بالكنيسة، وطمأن رعايا الكنيسة وعلى رأسهم الأنبا غبريال بأنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل. كما أكد استمرار الجهود لتأمين المباني التابعة للكنيسة ومنع أي تجدد محتمل للنيران.

الحادث أثار قلقًا واسعًا في المنطقة، نظرًا لحجم الأضرار المادية التي لحقت بالمطرانية، لكن السلطات تعمل جاهدة على احتواء التداعيات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

ويعمل المحققون الآن على جمع المزيد من الأدلة لتحديد الأسباب الدقيقة واحتواء أي تداعيات محتملة على المجتمع المحلي.