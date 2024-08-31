إيلاف من تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة هآرتس إن الجثث تعود إلى رهائن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات استعادت عدة جثث من قطاع غزة، ولا تزال القوات تعمل في الميدان وتقوم بعملية استخراج وتحديد هويات الجثث التي ستستغرق عدة ساعات، ولذلك لم تسمح قوات الدفاع الإسرائيلية بنشر العديد من تفاصيل العملية.

وقالت صحيفة هآرتس إن الجثث هي لرهائن، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن العثور على 6 جثث.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز"، قالت صفحة موساد كومنتاري التي تتابع أخبار الحرب، إن الجثث تعود إلى هيرش غولدبرغ، إيدان يروشالمي، كارميل جات، ألموغ ساروسي، أليكس لوبنوف و أوري دانينو. وأوضحت الصفحة أنه جرى إبلاغ عائلات الرهائن القتلى قبل إسبوع.

ودعا المتحدث باسم الجيش إلى تجنب نشر الشائعات، وقال جيل ديكمان، ابن عم المخطوفة كارميل جات، في مقابلة مع قناة 12: "الخوف كبير جدًا، وهو أن أسوأ مخاوفنا قد تتحقق. الأسوأ هو أننا كنا نعرف ورأينا ذلك يحدث. حذرنا من أنه إذا لم يتم إرجاع المخطوفين، فسيتم قتلهم، وعلى الرغم من ذلك، تم اتخاذ قرار ضد الصفقة. لا أعرف من هو، ولكن مهما كان اسم المخطوف - إنه أمر مروع ومريع."