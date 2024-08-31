إيلاف من نيويورك: ارتفعت وتيرة الغضب في أوساط يهود أميركا، بعد موافقة جامعة ماريلاند على تنظيم مظاهرة في الحرم الجامعي لمجموعة مناهضة لإسرائيل في ذكرى 7 تشرين الأول (أكتوبر) والتي من المفترض من وجهة النظر اليهودية أن تكون ذكرى لليهود والاسرائيليين، وليس لأنصار غزة.

خطوة السماح بتنظيم فعالية "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في ذكرى هجمات حماس تثير غضب اليهود في الحرم الجامعي وخارجه، وفقاً لما كشفت عنه "بوليتيكو".

فقد انتقدت جماعات يهودية في الحرم الجامعي وأولياء أمور قرار السماح لمجموعة مؤيدة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل بإقامة مظاهرة في الحرم الجامعي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو الذكرى السنوية الأولى لهجمات حماس على إسرائيل.

وتم منح التصريح لطلاب من "أجل العدالة في فلسطين"، وكتبت المجموعات يوم الخميس على إنستغرام ستوري: "السابع من أكتوبر هو يوم مأساة للمجتمع اليهودي والإسرائيلي في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للقلق أن نرى أن طلاب من أجل العدالة في فلسطين اختارت هذا التاريخ، وهو يوم حداد يهودي، لعقد حدث في الحرم الجامعي".

وأضافوا: "في حين اتبعت جمعية طلاب العدالة في فلسطين بروتوكول الجامعة في إجراء هذا الحجز، إلا أنه من المدان أن تفعل ذلك". كما قالت الجماعات اليهودية إنها تعمل على إقامة نصب تذكاري خاص بها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وأكدت جمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين لصحيفة واشنطن بوست أنها تخطط لتنظيم احتجاج في ماكيلدين مول، المنطقة الخضراء الرئيسية في حرم كوليدج بارك، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ورفضت الجامعة التعليق.

مخاوف اليهود في أميركا

وقال الحاخام آري إسرائيل، مدير هيلل ميريلاند، لصحيفة ديلي واير المحافظة إنه أعرب عن قلقه بشأن الحدث لقيادة الجامعة. ويقول القادة اليهود المحليون وأولياء الأمور إنهم يخشون أن يمجد التجمع مقتل 1200 إسرائيلي، وهو الموقف الذي اتخذته فروع أخرى من جمعية طلاب من أجل العدالة في فلسطين على مدار العام الماضي.

"أي جهد للاحتفال بوفاة 1200 عضو من مجتمعنا في 7 أكتوبر 2023، حتى في سياق الاحتفال بـ"مقاتلي الحرية"، و"الشهداء"، وما إلى ذلك، سوف يعتبره المجتمع اليهودي في تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع اليهودي، وقد جاء ذلك في رسالة مفتوحة إلى القيادة العليا للمدرسة يتم تداولها حاليًا بين الآباء وأعضاء هيئة التدريس اليهود.

ومثل العديد من المدارس الأخرى، قامت جامعة ماريلاند مؤخرًا بمراجعة سياساتها الخاصة بالتعبير عن الرأي تحسبًا لفصل دراسي آخر من الاحتجاجات. كما قامت بمراجعة القواعد لتشمل قيودًا أكثر صرامة حول نشر اللافتات والمنشورات وغيرها من المواد في جميع أنحاء الحرم الجامعي والتأكيد على أن المجموعات الطلابية يجب أن تسعى إلى جدولة الأنشطة من خلال الإجراءات الرسمية للجامعة.

طرد الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا

كما تم طرد الطلاب اليهود في جامعة كولومبيا من غرف نومهم، وطُردوا خارج الحرم الجامعي، وأُجبروا على إخفاء هويتهم اليهودية، ونبذهم أقرانهم، واحتقارهم من قبل أعضاء هيئة التدريس، وفقًا لتقرير أصدرته يوم الجمعة فرقة العمل المعنية بمعاداة السامية في الجامعة.

وقد أوضح التقرير، وهو التقرير الثاني الذي أصدرته هيئة التحقيق المكونة من أعضاء هيئة التدريس، مدى اتساع نطاق التمييز ضد اليهود في حرم جامعة آيفي ليج. كما ذكر التقرير أن معاداة السامية المنتشرة في الحرم الجامعي "أثرت على مجتمع الجامعة بأكمله".

وجاء في التقرير أن "العقد الاجتماعي الأوسع نطاقاً قد انهار، ولابد من تغيير سياسات الجامعات والممارسات الفردية".

كما ابتكرت فرقة العمل تعريفها الخاص لمعاداة السامية، الأمر الذي أدى إلى اختصار نقاش حاد حول التعريفات المختلفة التي وضعتها تحالفات مختلفة، وتقويض الانتقادات التي واجهتها الفرقة في السابق. يصف التعريف معاداة السامية بأنها "تحيز أو تمييز أو كراهية أو عنف موجه ضد اليهود، بما في ذلك الإسرائيليين اليهود"، لكنه لا يذكر الصهيونية، التي تشكل إسفينًا في المناقشة الأوسع نطاقًا.

لا نريد صهاينة هنا

ويتضمن التقرير أيضًا الحكايات والحوادث المعادية للسامية الأخرى في الحرم الجامعي، بما في ذلك الطلاب الذين يرتدون الكيباه والذين تعرضوا للبصق والتوبيخ، وامرأة يهودية وشقيقها الذين طُردا خارج الحرم الجامعي ليلاً، وزملاء الدراسة الذين يرتدون الكوفية والذين دفعوا الطلاب اليهود وصاحوا: "لا نريد أي صهاينة هنا".

وتشمل الحوادث الأخرى التي وردت في التقرير نكاتاً عن أدولف هتلر كتبت على ألواح بيضاء مشتركة في مساكن الطلبة، وأستاذ جامعي وصف المتبرعين اليهود بأنهم "رأسماليون بيض" مذنبون بالتعامل في "أموال الدم" وأشار إلى "ما يسمى بإسرائيل" في تمرين في الفصل الدراسي. ووفقاً للتقرير، تعرض الطلاب الإسرائيليون "لمعاملة مروعة بشكل خاص".

"لقد سمعنا عن مواجهات ساحقة أدت إلى شلل التحصيل الدراسي للطلاب. لقد سمعنا عن طلاب تم تجنبهم وتجنب الآخرين، وعن الاستبعاد من النوادي والأنشطة، والعزلة وحتى الترهيب"، كما جاء في تقرير فريق العمل.

الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا.. ماذا تقول؟

قالت كاترينا أرمسترونج، الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا، في بيان يوم الجمعة: "إن الحوادث المؤلمة والمزعجة المتعلقة بمعاداة السامية والتي وردت في هذا التقرير غير مقبولة على الإطلاق. إن التمييز والمضايقة، بما في ذلك لغة الكراهية، والدعوات إلى العنف، واستهداف أي أفراد أو مجموعات على أساس معتقداتهم أو أصولهم أو دينهم أو هويتهم الجنسية أو أي هوية أو انتماء آخر، ليس لها مكان في جامعة كولومبيا".

وكانت مينوش شفيق، سلف أرمسترونج، قد استقالت في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرة إلى الاضطرابات في الحرم الجامعي في قرارها. وكانت قد واجهت انتقادات من الأصوات المؤيدة لإسرائيل والفلسطينيين على حد سواء بسبب تعاملها مع الاحتجاجات.



