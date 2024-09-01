إيلاف من بيروت: في ظل تصاعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات وتنظيم الاحتجاجات، أقدمت تسع دول على حجب منصة "إكس" (المعروفة سابقاً باسم تويتر) لأسباب متعددة، تتنوع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية.



تأتي هذه الدول من مختلف القارات، وتشمل بعضها أنظمة استبدادية، حيث اتخذت قرار الحجب بهدف الحد من تأثير المنصة على نشر الأخبار والتحركات الاحتجاجية التي قد تهدد استقرارها الداخلي. لكل من هذه الدول دوافعها الخاصة وراء هذا الإجراء الصارم، مما يعكس قلقها من الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وتحفيز الاحتجاجات.

وتسلط "إيلاف" في هذا التقرير الضوء على أبرز الدول التي تمارس سياسة الحجب لمنصة "إكس".



1. الصين

من أوائل الدول التي حظرت "تويتر"، حيث قامت بذلك في حزيران (يونيو) 2009، قبل يومين من الذكرى العشرين لحملة القمع الدامية في ساحة تيان انمين. ومنذ ذلك الحين، اعتمد الصينيون على منصات محلية مثل "ويبو" و"ويتشات" التي تخضع لرقابة حكومية صارمة.

2. إيران

حظرت إيران "تويتر" في أعقاب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران (يونيو) 2009. ورغم مرور 15 عامًا على هذا القرار، لا يزال الحظر ساريًا. ومع ذلك، ظلت المنصة وسيلة لنقل أخبار الحركات الاحتجاجية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق النساء.

3. تركمانستان

في مطلع عام 2010، بدأت تركمانستان بحجب "تويتر" إلى جانب العديد من المواقع الأجنبية الأخرى. ويخضع الإنترنت في البلاد لمراقبة شديدة من قبل السلطات التي تتحكم فيه عبر شركة "تركمان تيليكوم" الحكومية.

4. كوريا الشمالية

بعد فترة من الانفتاح المحدود، قامت كوريا الشمالية بحجب "تويتر" في نيسان (أبريل) 2016، إلى جانب مواقع أخرى مثل فيسبوك ويوتيوب. يتم التحكم في الوصول إلى الإنترنت في البلاد بشدة، ولا يُسمح إلا لعدد قليل من المسؤولين باستخدام الشبكة.

5. بورما

منذ الانقلاب العسكري في شباط (فبراير) 2021، تم حجب منصة "إكس" في بورما كجزء من جهود المجلس العسكري لتقييد الإنترنت والسيطرة على الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.

6. روسيا

قيدت روسيا استخدام "تويتر" منذ عام 2021، ومنعته تمامًا في آذار (مارس) 2022 بعد بدء الهجوم على أوكرانيا. رغم ذلك، يستخدم العديد من الروس المنصة عبر برامج "في بي إن" لتجاوز الحظر.

7. باكستان

في شباط (فبراير) 2024، حظرت باكستان المنصة خلال الانتخابات التشريعية، مبررةً ذلك بـ"أسباب أمنية". هذا القرار جاء في وقت تصاعدت فيه الاتهامات بالتزوير من قِبل حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.

8. فنزويلا

بعد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو في تموز (يوليو) 2024، أمر بحظر "إكس" لمدة عشرة أيام، لكن الحظر لا يزال قائماً. جاء هذا القرار بالتزامن مع قمع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

9. البرازيل

بأمر قضائي، بدأت البرازيل في حجب المنصة منذ آب (أغسطس) 2024 بسبب دورها في نشر معلومات كاذبة. فرضت الحكومة غرامات على الأشخاص الذين يحاولون الالتفاف على الحجب باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).

المخاطر المحتملة

ويثير حجب منصة "إكس" في هذه الدول مخاوف دولية بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وتعتمد العديد من الدول على هذه الإجراءات لحماية استقرارها الداخلي، لكنها تواجه انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي.

ومن المتوقع أن يستمر الجدل حول هذه السياسات في ظل تصاعد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة رئيسية للتعبير والتواصل.