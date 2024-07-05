إيلاف من أصيلة: تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي ال45، في دورته الصيفية، تحت رعاية الملك محمد السادس، والذي ينظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وبلدية أصيلة.

وتنظم مؤسسة منتدى أصيلة هذا الحدث الثقافي الكبير على دورتين، على غرار المواسم السابقة: دورة أولى، صيفية مخصصة للفنون التشكيلية، تتواصل إلى 27 يوليو الجاري،ودورة ثانية، خريفية من المنتظر أن تنظم هذا العام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتتميز الدورة الصيفية بتنظيم معرض جماعي بمناسبة مرور 45 سنة على احتضان مؤسسة منتدى أصيلة لأوراش فن الحفر والطباعة الفنية. وينظم، بهذه المناسبة، معرض تكريمي، تحت شعار "مسارات متقاطعة"، للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) وأكيمي نوغوشي (اليابان)، برواق المعارض في مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.

سهيل بنعزوز منهمك في انجاز جداريته لعام 2023

كما يحتضن قصر الثقافة معرضا جماعيا للإبداعات الحديثة في فن الحفر، ومعرضا للفنان التشكيلي المغربي عبد القادر المليحي، إلى جانب معرض الأطفال - مواهب الموسم. وتستمر هذه المعارض من 13 يوليو الجاري إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

ويحتضن الموسم ندوة حول "سوق الفن وصناعة القيمة"، يومي 13 و14 يوليو، وندوة ثانية حول "الفن المعاصر وخطاب الأزمة" يومي 19 و20 يوليو، كما سيتم تنظيم حفل تكريم للفنانين مليكة أكزناي (المغرب) وأكيمي نوغوشي (اليابان) يوم 21 يوليو.

من ندوات الدورة الصيفية لعام 2023

كما تنظم ثلاث محاضرات موضوعاتية، الأولى حول "مدخل لتاريخ النقوش في المغرب" لعالم الآثار الدكتور عبد الخالق المجيدي (المغرب)، يوم 15 يوليو، والثانية حول "تاريخ فن الحفر وتطوره" للفنان التشكيلي ميشيل بارزان (بلجيكا)، يوم 18 يوليو. أما المحاضرة الثالثة فتتناول موضوع "تاريخ الطباعة والنشر في المغرب" للباحثة في التاريخ المعاصر، الدكتورة لطيفة الكندوز (المغرب)، يوم 18 يوليو، إلى جانب حفل توقيع إصدار "المؤلف في الصورة" للكاتب والأكاديمي شرف الدين ماجدولين، يوم 14 يوليو.

جدارية الفنان عبد القادر لعرج

كما يتضمن برنامج هذه الدورة الصيفية تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما دأب على ذلك الموسم منذ ربيع 1978، ينجز في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة، ما بين 5 و12 يوليو،بمشاركة 14 فناناً؛ فضلا عن تنظيم مشغل للصباغة على الجداريات، خاص بأطفال أصيلة خلال الفترة ذاتها. وما بين 13 و27 من الشهر ذاته، تنظم المؤسسة مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، مشاغل الصباغة والحفر والطباعة الحجرية (الليتوغرافيا) بمشاركة 25 فنانا تشكيليا من إسبانيا، والبحرين،وبلجيكا، والبرتغال، وبريطانيا، ومالطا، ومصر، واليابان،وسوريا، والمغرب. كما تنظم "مشغل الأطفال مواهب الموسم" في حدائق قصر الثقافة.

أطفال أصيلة يرسمون جدارية في المدينة العتيقة

وتحتضن مكتبة الأمير بندر بن سلطان مشغل "التعبير الأدبي وكتابة الطفل"، الذي يشرف عليه الأستاذ مصطفى البعليش، لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة، ما بين 15 و19 يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية، ستشهد برمجة مجموعة من الندوات في إطار الدورة الثامنة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، إلى جانب ندوتين تنظمان بتنسيق مع "مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد"، وسط حضور عربي وإفريقي ودولي لافت، بمشاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين وأصحاب القرار، وشعراء وإعلاميين، مع تنظيم مشاغل للفنون والحفر والليتوغرافيا، ومعارض فنية وورشات إبداعية وعروض موسيقية.