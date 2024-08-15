إيلاف من مراكش: عادت شوارع لندن لتصبح مسرحًا جديدًا لإبداعات الفنان الغامض بانكسي، حيث ظهرت مجموعة جديدة من الجداريات التي حملت بصمته المميزة. كعادته، يجمع بانكسي بين الفن والفكرة، حيث تعكس أعماله الجديدة العديد من القضايا الاجتماعية والبيئية التي أثارت العديد من التساؤلات.

على مدى تسعة أيام متتالية، كشف بانكسي عن مجموعة من الأعمال الفنية التي تصوّر حيوانات مختلفة حول المدينة، وهو تدفق غزير أثار حماس سكان لندن ومعجبي فن الغرافيتي على وجه الخصوص، كانت بمثابة رحلة بحث مدهشة عن أعمال مهددة بالزوال.

كان تدفقًا غير عادي من الأعمال الفنية الغريبة لبانكسي، الفنان البريطاني المعروف بفنه الجرافيتي الذي يحمل طابعًا اجتماعيًا وسياسيًا. لكن ما الرسالة التي كان بانكسي يحاول إيصالها من خلال الحيوانات المنتشرة في لندن؟

الطبيعة تعود إلى المدينة

من بين الجداريات الجديدة، تظهر صورة لذئب يعوي على طبق استقبال في جنوب لندن، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الطبيعة والتكنولوجيا. في أماكن أخرى من المدينة، ظهر زوج من الفيلة، وقرود مرحة معلقة على الجدار، و اثنان من البجع وحيوانات أخرى تجوب الشوارع، وكأنها تعيد برية المدينة التي فقدتها بسبب التوسع العمراني.

صباح يوم الثلاثاء، تم مشاهدة رسم لقرد غوريلا خارج حديقة حيوانات لندن، يبدو وكأنه يرفع ستارًا ليتيح للطيور والحيوانات الأخرى الهروب. كان هذا هو العمل التاسع والأخير في السلسلة، وفقًا لـ PEST CONTROLE OFFICE ، المنظمة التي تدير أعمال بانكسي والمسؤولة عن توثيق وتأكيد أصالة أعماله، وقد رفضت التعليق على معنى الأعمال الفنية.

جيوليا ريفا، احدى المدونات والمهتمات بفنون الشارع من إيطاليا، أشارت إلى أن العمل يتعلق بعودة الطبيعة إلى المساحات الحضرية. وقالت: "هذه الحيوانات الآن تركض بحرية في أنحاء المدينة، وهي تعيد برية المدينة". وأضافت السيدة ريفا التي وصلت إلى لندن مؤخرًا والتقت بمهتمي فن بانكسي خلال بحثها عن أعماله هذا الأسبوع، أن: " عملية البحث هي جزء من الفن."

وأوضحت أن: "الغاية من تلك الرسومات ليست جودتها أو جمالية ألوانها، بل إنها عملية خلق كل هذا"، مشيرة: "هناك عشرات إن لم يكن مئات الأشخاص يتجولون في المدينة، يطاردون صور حيوانات معلقة على الجدران." أضافت: "نحن جزء من العمل الفني بطريقة ما. إنه فن أدائي."

الفن كأداء اجتماعي

بالنسبة لساكنة لندن ومعجبي بانكسي خاصة، أصبح العثور على أعماله الفنية رحلة بحث يومية على مستوى المدينة.

قال دانييل لويد-مورجان، الفنان الذي يرسم مشاهد الشوارع: "إنه مثل مغامرة." وأضاف: "لقد تحول هذا إلى رحلة سفاري حول لندن."

منذ ظهور أول عمل، كان السيد لويد-مورجان يتحقق يوميًا من وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة موقع كل عمل جديد لبانكسي وزيارته. "هذا مثل حدث خاص"، يقول: "لذلك بشكل أساسي، أوقفت كل شيء آخر."

مؤخرًا، أرسل بانكسي قاربًا قابلًا للنفخ مع ركاب وهميين ليجوب بين الحشود في مهرجان جلاستونبري في إنجلترا، تعليقًا على معاناة المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.

أحدث سلسلة لبانكسي تذكرنا بـ "إجازة بخاخة بريطانية عظيمة"، وهي مجموعة من الأعمال الفنية التي ظهرت في مدن عبر شرق أنجليا في إنجلترا في عام 2021، كما قالت شارلوت ستيوارت، المديرة العامة لـ MyArtBroker، وهي منصة لتداول أعمال بانكسي الأصلية والمطبوعة. وقالت في بريد إلكتروني: "لكنه تبناها جميعًا دفعة واحدة عبر فيديو على حسابه على إنستغرام". "هذه العملية اليومية جديدة."

كانت عائلة جونسون، الذين كانوا يزورون لندن من آشفيل، نورث كارولاينا، في جولة موسيقى الروك عندما سمعوا عن آخر أعمال بانكسي، وهي جدارية الغوريلا، على الإنترنت. وقام مرشدهم بمقاطعة نهاية الجولة ليأخذهم إلى حديقة الحيوانات بسرعة. وقال دانيال جونسون: "أن تتمكن من رؤيتها في غضون ساعات من حدوثها هو تجربة رائعة للغاية".

جزء من سبب الاندفاع لرؤية الأعمال هو أن فن بانكسي في الشوارع غالبًا ما يتم تشويهه أو إزالته أو حجبه بطريقة ما بعد وقت قصير من ظهوره. قام رجال ملثمون بإزالة إحدى القطع في السلسلة في جنوب لندن، وهي قطعة لذئب يعوي على طبق استقبال، بعد فترة وجيزة من اكتشافها. ولم يكن الفنان مرتبطًا بالسرقة، وفقًا لبيان صادر عن Pest Control Office. تلى ذلك صورة وحيد القرن التي م تشويهها بسرعة بواسطة علامة جرافيتي.

اكتشف المكلفين بحديقة حيوان لندن العمل الفني للقرد في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء، وأبقوا مصراعها مغلقًا وأقاموا حاجزًا للمشاهدين. وقال كارل بنمان، مدير العمليات التجارية في حديقة الحيوان، "إن الحديقة تناقش كيفية عرض العمل الفني للزوار". وأضاف: "سنفعل كل ما في وسعنا لحماية هذا العمل المذهل".

يقول بعض المهتمين بفن الشارع أن هذه الأعمال الفنية لا تقتصر فقط على الرسومات، بل تمتد لتشمل الأداء الاجتماعي الذي يحدث عندما يتجمع الناس لمشاهدتها والتفاعل معها.

كان الفنان لويد مورجان حزينًا لسماع أن يوم الثلاثاء سيكون اليوم الأخير من السلسلة. وقال أثناء رسم لوحة مائية للقرد: "الأمر لا يتعلق بالفن فقط، بل يتعلق بالبيئة الكاملة التي يخلقها". وأضاف السيد لويد مورجان عن المارة: " تعرفت على العديد من الأشخاص خلال قدومي كل يوم لرؤية الأعمال الفنية. إنها تجربة مجتمعية تجمع الناس من مختلف الخلفيات."

ومع ذلك، كان لا يزال يأمل في أن يكون هناك المزيد في هذه الجولة من بانكسي. وقال: "إنه يحب أن يضلل الناس، يربكهم، ويجعلهم يذهبون في الاتجاه الخاطئ. فمن يعلم؟".