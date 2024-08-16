إيلاف من مراكش: تجمع المئات من الروس في قاعة بوسط لندن في إحدى الأمسيات الدافئة ليستمعوا إلى بوريس أكونين، مؤلف سلسلة المحققين الشهيرة، حيث صرّح أنه عندما يتعلق الأمر بحرب أوكرانيا: "أعتقد أن تصرفات الجيش الروسي إجرامية".

سلسلة أكونين، التي تدور أحداثها في أواخر الحقبة القيصرية، جلبت له الثروة والشهرة، لكن تصريحاته الجلية جعلته أكثر إثارة للجدل في وطنه روسيا مؤخرًا. وصنّفت الكرملين الكاتب، الذي اختار النفي الطوعي إلى لندن قبل عقد من الزمن، "إرهابيًا" وحظرت أعماله.

عندما أصدر بوتين أمره بغزو أوكرانيا في شباط (فبراير) 2022، نشر أكونين على صفحته في الفيسبوك قائلًا: "يحكم روسيا ديكتاتور مختل نفسيًا، والأسوأ من ذلك أنها تطيع هوسه بجنون." وأخبر الحضور الذين ضحكوا عندما قال إن جنون الكتابة يتفوق على جنون الشرب: "عليّ أن أقول إن كمية العمل والكتابة التي قمت بها على مدى هذين العامين الرهيبين لم أكتب بهذا القدر في حياتي". وأضاف: "إنه شكل من أشكال الهروب من الواقع".

لم يكن أكونين، البالغ من العمر 68 عامًا، شخصًا متكاسلًا قبل الحرب. فقد باع ما لا يقل عن 30 مليون كتاب في روسيا. وتشمل أعماله التسعين الروايات والمسرحيات وتاريخًا مطولًا للدولة الروسية. وقد تُرجمت كتاباته المختلفة إلى أكثر من 40 لغة.

ومع ذلك، تدهورت سمعته في الأوساط الأدبية الروسية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد أن اتصل به محتالان مؤيدان للكرملين، متظاهرين بأنهما مسؤولان أوكرانيان رفيعا المستوى. أخبرهما أن الهجوم العسكري على روسيا كان مبررًا في زمن الحرب، وذكر جمع الأموال للاجئين الأوكرانيين.

كان أكونين، الذي طالما كان ناقدًا صريحًا للكرملين، قد غادر روسيا في عام 2014 احتجاجًا على ضم البلاد غير القانوني لشبه جزيرة القرم. وفي شباط (فبراير)، أمرت محكمة مقاطعة في موسكو باعتقاله غيابيًا. وأوقفت إحدى أكبر دور النشر الروسية والعديد من سلاسل المكتبات الكبرى بيع كتبه.

كان مشروعه الأكثر طموحًا هو تاريخ من 10 مجلدات للدولة الروسية. تزامنت محاضرته مع إصدار أحدث مجلدات مشروعه بعنوان "موت الإمبراطورية وبعثها" حول سنوات حكم لينين وستالين. تمحورت أطروحته الأساسية حول أن روسيا اعتبرت بناء الإمبراطورية المركزية شيئًا مقدسًا منذ القرن الخامس عشر. وقال إن حرب أوكرانيا هي سعي بوتين للقيام بذلك مرة أخرى.

في أيار (مايو)، نشر أكونين منصة عبر الإنترنت حيث يمكن للكتاب وصناع الأفلام ومخرجي المسرح والموسيقيين وغيرهم من الفنانين تقديم أعمالهم وتحصيل رسوم اشتراك محددة من المشاهدين. كما منح العديد من المؤلفين الآخرين المحظورين في روسيا فرصة بثّ أعمالهم عبر موقعه على الإنترنت، الذي خصّصه لبيع كتبه. وبعدما رفض التوقف عن بيع كتاب "التراث"، وهي رواية جديدة للكاتب الشهير فلاديمير سوروكين، الذي يعيش أيضًا في المنفى، تم حظر الموقع في روسيا في أواخر حزيران (يونيو).

في السبعينيات، ساعد الروس الذين كانوا يتوقون إلى رموز الثقافة الغربية مثل الجينز الأزرق وكوكاكولا والبيتلز في تقويض الاتحاد السوفيتي. لذا يأمل أكونين أن تتطور ثقافة روسية نابضة بالحياة في الخارج تجذب اهتمامًا مشابهًا مع تلاشي حرية الفن المحلي.

يرى بعض النقاد أن هذه الفكرة مفرطة في التفاؤل، سواء لأن الروس في الداخل غالبًا ما يعتقدون أن الشتات يحتقرهم، أو لأن القمع في بلادهم لم يقتل كل التعبيرات الفنية.

