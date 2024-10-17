إيلاف من القاهرة: إنه ببساطة المتحف الأكثر ترقباً على وجه الأرض، للحضارة الأكبر في التاريخ، هكذا وصفت "التلغراف" البريطانية افتتاح المتخف المصري الكبير، وقالت إن ذلك يحدث بعد عقدين من العمل و11 عامًا من التأخير، فهل حقاً يستحق كل هذا الانتظار؟

باختصار تستحق الحضارة المصرية أن ينتظرها العالم، وبمجرد تشغيل المتخف المصري بالكامل، سيكون قادرا على استيعاب أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

إن كنت من المحبين للحضارة المصرية، فقد تزعم أن الحضارة التي عاشت لأكثر من 5 آلاف عام، لها الحق في أن تأخذ وقتها. وإذا كانت هذه الحضارة تنوي بناء معرض جديد ملحمي لقصتها المجيدة، المليئة بالكنوز من قرون بعيدة، فمن المنطقي أن تضمن أن يكون المبنى مناسباً تماماً للغرض المقصود منه .

ففي نهاية المطاف، ما قيمة عقد آخر مقارنة بالفترة الزمنية الواسعة التي تمتد لخمسة آلاف عام؟

وإذا كنت، مثل العديد من الزوار المحتملين، تنتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، رغم التأخير الذي دام 11 عاماً، فقد تستوعب آخر الأخبار عن المشروع بقدر من البهجة أو الاستياء. أو على الأقل، قدراً آخر من الحذر.

وأخيراً.. العالم يمكنه زيارة المتحف الكبير

ولكن قبل أن نمضي إلى أبعد من ذلك - ولأولئك الذين ربما فاتتهم هذه المعلومة - إليكم هذا الخبر: أخيرا، وبعد قدر كبير من التردد والتسويف، أصبح المتحف المصري الكبير جاهزا للافتتاح، وجاء هذا الإعلان بشكل مفاجئ على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

سيبدأ هذا المبنى العملاق الذي تم وضع حجر الأساس له في كانون الثاني (يناير) 2002 والذي كان من المقرر أن يكتمل بناؤه في عام 2013، في الترحيب بالضيوف في وقت مبكر من 16 تشرين الأول (أكتوبر).

وسيكون هذا جزءا من عملية ستشهد الكشف عن المعارض المختلفة على مراحل على مدار الأشهر القليلة المقبلة - تمهيدًا للافتتاح الرسمي في أوائل عام 2025.

بالإضافة إلى كونها خبراً بسيطاً، فهي أيضاً خبر جيد للغاية . ولا نبالغ إذا قلنا إن الكثير من الناس كانوا ينتظرون هذا الإعلان لفترة طويلة للغاية.

ليس فقط السياح وعشاق التاريخ، بل وأيضاً منظمي الرحلات السياحية الحريصين على تلميع رحلاتهم إلى مصر بهذا الجذب السياحي الجديد اللامع، وشركات الطيران التي تأمل في نقل ركاب إضافيين إلى القاهرة ــ والعديد من المصريين أنفسهم.

حدث تأخر نصف قرن

إن المتحف المصري الكبير لم يتأخر عن موعده أحد عشر عاماً فحسب، بل إنه تأخر عن موعده بنصف قرن على الأقل.

فالمؤسسة التي سوف يحل المتحف محلها (وإن لم يحل محلها بالكامل؛ إذ لا تزال الخطط الخاصة بالمبنى الأقدم غير واضحة) ــ المتحف المصري، في وسط القاهرة، في ميدان التحرير ــ تجاوزت صلاحيتها بخمسة عقود من الزمان. وربما أكثر.

أي شخص تجول في غرفه وألقى نظرة على خزائن العرض المليئة بالأتربة سوف يعرف أنه من بقايا العصر الفيكتوري - تم بناؤه في عام 1901، ولم يتغير تقريبًا خلال 123 عامًا التي تلت ذلك.

إن هذا المتحف مزدحم وفوضوي، وهو لا يرقى إلى المعايير المطلوبة لمتحف أثري كبير في القرن الحادي والعشرين.

لقد احتاجت مصر منذ فترة طويلة إلى منشأة حديثة للغاية لتسليط الضوء على تراثها الرائع. والآن، يبدو أنها حصلت على واحدة أخيراً.

التكلفة مليار دولار

الأرقام الأساسية وراء المتحف المصري الكبير لافتة للنظر أيضا، حيث تقدر تكلفة بنائه بنحو مليار دولار أمريكي (766 مليون جنيه إسترليني).

إنه أكبر متحف أثري في العالم، بمساحة أرضية إجمالية تبلغ 490 ألف متر مربع (5.3 مليون قدم مربع). بمجرد تشغيله بالكامل، سيكون قادراً على استيعاب أكثر من 100 ألف قطعة، بما في ذلك المجموعة الكاملة من القطع الأثرية التي تم اكتشافها في مقبرة الفرعون الصغير توت عنخ آمون .

على عكس المتحف الأسطوري في ميدان التحرير، فإن المتحف ليس في القاهرة. إنه يقع على بعد حوالي 10 أميال إلى الجنوب الغربي، على الضفة المقابلة لنهر النيل، في الجيزة .

وإذا لم يكن الاختلاف بين العاصمة المصرية والمدينة المجاورة التي تشترك معها في تجمع حضري واضحًا دائمًا (على الرغم من أن النهر يفصل القاهرة والجيزة)، فإن مجموعة معينة من المعالم تقدم إشارة واضحة إلى أنك عبرت إلى الأخيرة.

يقع المتحف المصري الكبير على بعد ميل واحد فقط من الأهرامات، وقد صُمم ليتناسب مع مجموعة المقابر الأولى في العالم القديم. كما أدى افتتاح مطار جديد في الجيزة - والذي أطلق عليه اسم مطار سفنكس الدولي - في بداية عام 2020 إلى صقل فكرة التطوير الشامل ذي الأهمية الكبيرة، والذي من المفترض أن يتدفق إليه الكوكب.

سيكون المتحف المصري الكبير الجديد متاحًا للوصول من مطار سفنكس الذي تم افتتاحه مؤخرًا في الجيزة.

لماذا كل هذا التأخير؟

لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لقص الشريط؟ هذا سؤال حير الكثيرين، ولا توجد إجابة شاملة له. صحيح أن مصر شهدت تغييراً في النظام على مدى 22 عاماً منذ بدأ العمل، ولكن وضع حجر الأساس كان في الماضي البعيد إلى الحد الذي جعل الرجل الذي وضعه، حسني مبارك ، خارج السلطة منذ 13 عاماً، ومتوفى منذ 4 أعوام.

لا شك أن الثورة التي أطاحت به في عام 2011 ــ وهي جزء من مظاهرات الربيع العربي المتفائلة لفترة وجيزة والتي تحولت إلى شيء أكثر قتامة (إلى الحد الذي قيل فيه إن المتحف المصري الأصلي استُخدِم لتعذيب المعارضين) ــ ساهمت بلا شك في التأخير، ولكنها الآن أصبحت الآن أيضا أكثر من عقد من الزمان.

كانت هناك نقاط ضعف مالية، لكن الأموال ــ بما في ذلك قرض بقيمة 300 مليون دولار (230 مليون جنيه إسترليني) من بنك اليابان للتعاون الدولي ــ كانت موجودة عموما. كان هناك حريق عند مدخل المتحف في نيسان (ابريل) 2018، لكن ثبت أن هذا كان حادثا بسيطا نسبيا، ولم يكن له تأثير خطير على التقدم.

كان الوباء عاملاً آخر - على الرغم من أنني ما زلت مرتبكًا بشأن سبب وجوب ذلك. كنت أحد أوائل الصحفيين الذين قاموا بجولة في الموقع ، حيث سُمح لي بالدخول إلى مختبراته (حيث كانت أعمال الترميم على العديد من قطع توت عنخ آمون جارية) - وإلى قاعة المدخل الضخمة، حيث كان تمثال الفرعون الهائل رمسيس الثاني الذي يبلغ ارتفاعه 36 قدمًا (11 مترًا) ووزنه 83 طنًا وعمره 3200 عام، والذي كان صورة البطاقة البريدية للمتحف المصري الكبير حتى الآن، في مكانه بالفعل.

كانت زيارتي للمتحف في نيسان (ابريل) 2019 ــ عندما كان كوفيد-19 لا يزال مجرد التهاب في الحلق، في ذلك الوقت، لم أكن لأتصور أن افتتاح المتحف لن يتأخر أكثر من 5 سنوات ــ حتى مع وجود أزمة صحية عالمية استمرت عامين. وفي نظري (الذي لا أعترف بأنه مدرب على هذا)، بدا المتحف جاهزا تماما. ولم يخبرني أحد بخلاف ذلك.

ومع ذلك، أصبح عام 2019 هو عام 2024، ويبدو أن الغد أصبح اليوم، ويبدو أن المتحف المصري الكبير مستعد ــ بعد طول انتظار ــ للوفاء بالوعد الذي يحمله اسمه.

عرض الفراعنة الذهبي

بالطبع، كانت هناك بدايات خاطئة من قبل. ففي الثالث من نيسان (ابريل) 2021، خرجت مصر من روتين الحياة الممل بسبب الوباء إلى ما أطلق عليه بشكل قاطع "عرض الفراعنة الذهبي" .

كان هذا نقلاً فخماً لـ 22 مومياء فرعونية (18 ملكاً وأربع ملكات) إلى قصر جديد. ورغم أن وجهتهم لم تكن المتحف المصري الكبير، بل مؤسسة أثرية جديدة أخرى ــ المتحف القومي للحضارة، في حي الفسطاط بالقاهرة القديمة ــ فإن الحفل بدا وكأنه يعلن نهاية عصر.

كانت هذه الرحلات مصحوبة بالكثير من البذخ والاحتفالات، حيث كان يتم نقل الملوك السابقين عبر المدينة في عربات تشبه العربات الحربية، بينما كانت الأضواء تدور والجنود يسيرون في زحف؛ وكان المشهد ساطعًا ويتم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون المصري.

ولكن بينما أضاء المتحف الوطني للحضارة المصرية أنواره رسميًا في نفس المساء، ظل المتحف المصري الكبير مختبئًا في الظلام لمدة 3 سنوات أخرى. ولا تزال الأسباب غامضة.

لقد كان الطريق إلى افتتاح المتحف المصري الكبير مليئا بالحفر والالتواءات حتى أن "فرعون سفر الخروج" المفترض ــ العدو الغاضب لموسى في الكتاب المقدس ــ أصبح في حيرة من أمره.