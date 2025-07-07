إيلاف من أصيلة: ضمن فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي في دورته السادسة والأربعين، احتضن فضاء ساحة عبد الله كنون بالمدينة العتيقة لأصيلة أخيرا ، ورشة مشتركة ساهم فيها الأطفال والفنانون لإنجاز عمل فني جماعي، تخللته قراءات أدبية للنصوص التي أبدعها أطفال شاركوا في مشغل الكتابة والتعبير الأدبي، تلى ذلك لحظة موسيقية في معهد البحرين للموسيقى الشرقية، شارك فيها الأطفال الذين استفادوا من ورشة في التربية الموسيقية، خلال الدورة الصيفية لهذه السنة.



الشاعر المغربي احمد لمسيح مساهما في اللوحة الفنية المشتركة



الكاتب المغربي عبد القادر الشاوي (وسط) مساهما في اللوحة الجماعية في أصيلة

وفضلا عن هذه القراءات الأدبية ، كان الموعد مع احتفاء بإبداعات الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة الصيفية لهذه السنة، في شكل عمل فني جماعي شارك فيه الأطفال الذين أنجزوا جدارياتهم إلى جانب فنانين من إسبانيا وسوريا وفرنسا وليتوانيا والمغرب .



طفلة تقرأ نصا نقديا فنيا حول جدارية الفنان خالد الساعي

وجاء هذا العمل التشكيلي الجماعي تتويجا لجهد فني، جرى خلاله تحويل جدران أحياء المدينة إلى لوحات مفتوحة، في تقليد سنوي يزاوج بين التكوين والإبداع ويمنح الأطفال فضاءً للتعبير البصري بإشراف فنانين متمرسين.



طفل منغمس في انجاز العمل الفني الجماعي



وفي بادرة رمزية، تجمع بين الوفاء والاعتراف، حرص المنظمون على إهداء العمل الجماعي المشترك إلى روح محمد بن عيسى، مؤسس الموسم الثقافي وأحد أبرز الفاعلين في ترسيخ البعد الدولي للمدينة، سواء من موقعه الثقافي أو الدبلوماسي.



أطفال ينجزون عملا فنيا جماعيا



وتحدث حاتم البطيوي، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، عن رمزية ودلالات هذه الفعالية، مشددا على أنها بقدر ما تحتفي بإبداعات الفنانين المشاركين، تمثل لحظة رمزية لاستحضار إرث الراحل محمد بن عيسى، الذي جعل من الفن أفقا للحوار والانفتاح.

ويرى البطيوي أن موسم أصيلة، إنما يستمر اليوم بنفس الزخم، بفضل وفاء أبنائه لروحه التأسيسية، وسعيهم الدائم إلى تطوير أدوات العمل الثقافي دون المس بجوهره أو رموزه، مشددا على أن العمل الفني الجماعي هو احتفاء بفضيلة التعدد ودرس في التعايش، وهي أشياء آمن بها الراحل بن عيسى طيلة حياته.