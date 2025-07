بين ظلال الفن الرقمي وتحوّلات الجسد في زمن ما بعد المادي، تقترح مؤسسة "سيغ آرت" مقاربة فريدة لمعرضها الأول في "آرت مونتي كارلو 2025": سبعة فنانين، سبع رؤى متقاطعة، ولغة بصرية جديدة تنسجها المنصات والخوارزميات والذاكرة البشرية في آنٍ معاً. إنها تجربة فنية لا تشبه سواها... ولا تشبه ما كنا نعتقد أنه "فن معاصر". إيلاف من موناكو: في أول حضور لها ضمن منصات الفن الأوروبي الكبرى، تطلّ "سيغ آرت" من بوابة معرض "آرت مونتي كارلو" بنسخته التاسعة، التي تقام بين 7 و9 تموز (يوليو) 2025 في منتدى غريمالدي، برعاية الأمير ألبير الثاني أمير موناكو. الحدث، الذي يُصنَّف ضمن أكثر المعارض انتقائية في الساحل اللازوردي، يُشكّل منصة ملائمة لانطلاقة مؤسسة تأسست على رؤية تتجاوز المادي والمحسوس في التعبير الفني.

تحمل المشاركة عنوان "Bloom as a Gesture"، أي "الازدهار كفعل"، وهو ليس شعاراً عابراً، بل دعوة فلسفية لفهم ما يعنيه أن "نكون في حالة تفتّح"، كأفراد، كأجساد، ككيانات رقمية هجينة، وكجماعات تخوض تحوّلاتها عبر التكنولوجيا واللغة والذاكرة الجمعية. الفن ككائن هجين: أعمال تتجاوز الوسائط

المعرض يضم سبعة أعمال لفنانين دوليين ينتمون إلى شبكة المؤسسة التي تشمل برامج الإقامة الفنية وجائزة سيغ لعام 2024. وتتنوّع الوسائط من الزجاج المصبوب إلى الطباعة التوليدية، ومن النباتات الحية إلى التجهيزات المعتمدة على البيانات الحركية، في مقاربة تتقصى معنى "الجسد" في زمن الرقمنة والانصهار بين البيولوجي والصناعي. تقول المؤسسة في بيانها إن المعرض يتعامل مع الجسد بوصفه "واجهة وذاكرة، منظرًا طبيعيًا ولغة". وهي مقاربة لا تنطلق من نظرة علاجية أو نوستالجية، بل من وعي تكنولوجي نقدي، يرى أن حدود الجسد لم تعد عضوية فقط، بل خوارزمية أيضًا. الأعمال المشاركة: سرديات مرئية متعددة

"Nervures Secondaires 1" – دانا-فيونا آرمور

نحت زجاجي يتعامل مع تشكلات ذاكرة الجسم من خلال عدسة التكنولوجيا الحيوية. آرمور، الحائزة على جائزة سيغ 2024، توظف الشفافية والهشاشة لتقديم سرد تشريحي ينتمي للمستقبل. "Garden of Eden III" – مامالي شافاهي

لوحة تركيبية تمزج الزيت والطين الاصطناعي لتكوين مشهد سريالي يعيد تخييل الفردوس من منظور تقني-عضوي. "Idol (Fragile Replica 4)" – سالومي شاتريو

عمل ضخم بالألمنيوم يعالج مفهوم الأنوثة المُبرمجة، والتصوّف التقني، والواجهة الجسدية المشفّرة. "Sculpt" – بن إليوت

تمثال شفاف بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد، مصنوع من مادة PETG المعاد تدويرها، يمزج بين جمالية الاستهلاك ونعومة الخوارزميات. "The Entrancement of Shermicus" – All Seeing Seneca

بورتريه أكريليكي ينهل من الميثولوجيا والأفروفيوتورية، في استدعاء للحالة الإنسانية كحالة عبور دائم. "BODY MACHINE (MERIDIANS) – Desert Biome" – سوغوين تشونغ

فيديو توليدي يعتمد على بيانات حركة بشرية حية وصوت، يرسم خريطة تواصل بين الإنسان والآلة داخل بيئة صحراوية. "Digitalis (hybridation V)" – ليا كوليه

تركيب فني يجمع شاشة رقمية، معالج "راسبيري باي"، طباعة، نبات "أنثوريوم"، وعناصر معدنية، في سردية مابعد-إنسانية تستحضر علم النبات والتقنية معاً. بين الإقامة والبحث: مؤسسة لا تشبه غيرها

تأسست "سيغ آرت" عام 2020 بمبادرة من جامع الأعمال الفنية بيار سيغ، وتعمل كمؤسسة غير ربحية وفق التشريعات البلجيكية. تقدم المؤسسة برامج إقامة للفنانين في جنوب فرنسا، إضافة إلى دعمها مشاريع تجريبية وملتقيات فكرية وثقافية. تؤكد المؤسسة أن رسالتها تتمحور حول "دعم الفنانين الذين يعيدون النظر في الموروث الفني من خلال عدسة الابتكار الرقمي"، وهو ما يتجلّى بوضوح في اختياراتها لهذا المعرض. مونتي كارلو: مسرح النخبة والدهشة

منذ انطلاقه عام 2016، رسّخ "آرت مونتي كارلو" نفسه كمنصة فنية فاخرة، تستقطب نحو 30 من أبرز صالات العرض العالمية في أجواء تتسم بالدقة والرفاهية. وتشكّل موناكو، بموقعها الفريد وثقلها الثقافي، الإطار الأمثل للقاء نخبة الفنانين والمقتنين والمهتمين في قلب أوروبا.

