إيلاف من لندن: افتتحت الدكتورة مونيكا ميرجيو، الكاتبة الحائزة على الجوائز ومؤسسة مجلة "روايال آرتس فيجنز" الثقافية، إلى جانب المخرج الفني والرسام رؤوف مفتاح، النسخة الثانية من مهرجان "ألماسة كاب فيرا 2025 – Le Diamant de Cap Ferrat 2025"، وذلك بحضور الأميرة دعاء بنت محمد عزت من المملكة العربية السعودية، مؤسسة منظمة "المهرة" التعليمية، المكرّسة لرعاية الأطفال، التعليم، العمل الخيري، الصحة، دعم الوالدية، ومساعدة المحتاجين.

جسور ثقافية

حوار حضاري بين الشرق والغرب

وكان من أبرز الحاضرين ناشر إيلاف الصحافي الأستاذ عثمان العمير، الذي حظي بتكريم خاص كـ"ضيف الشرف المميز". ويُعد العمير من أبرز رموز الصحافة السعودية والعربية، وأحد الرواد في مجاله، كما يُعتبر من أعمق العارفين بتاريخ وثقافة العرب.



عثمان العمير، ضيف الشرف في المهرجان، خلال حديث جانبي مع إحدى الشخصيات الثقافية الفرنسية. عثمان العمير، ضيف الشرف في المهرجان، خلال حديث جانبي مع إحدى الشخصيات الثقافية الفرنسية.

وقد شكّل حضوره دعمًا معنويًا وأدبيًا عميقًا للدكتورة ميسون أبو بكر، التي عبّرت عن تأثرها الشديد بوجود أستاذها ومعلمها الروحي والأدبي في مجال الإعلام والفن

يُعد مهرجان "ألماسة كاب فيرا" حدثًا تنظمه مجلة "Royal Arts Visions" لنشر رسالة قوية عن الدبلوماسية الثقافية، حيث يجمع بين فنانين من مختلف المجالات، ورواد أعمال، ودبلوماسيين، وشخصيات ملكية، وعشاق الفن، وجامعي التحف، ورعاة الفنون من دول مختلفة، لبناء جسر صداقة متين بين أوروبا والعالم العربي، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط، ودول الخليج، والريفييرا الفرنسية / موناكو.

أقيم المهرجان في إحدى أرقى مناطق الريفييرا الفرنسية، وهي "سان جان كاب فيرا"، والتي تُعد رمزًا للجمال والرقي ونمط الحياة الفاخر، ويعشقها كبار الشخصيات والمثقفون من كتّاب، وموسيقيين، ورسامين، وشعراء، والذين يستلهمون فنونهم من المناظر الخلابة والهادئة للبحر والطبيعة.

مراسم رسمية

تكريمات وخطابات في حفل الختام



من اليسار: الفنان الياباني يوسوكي أكاماتسو، عمدة سان جان كاب فيرا جان فرانسوا ديتريش، القنصل العام التونسي لطفي بعلوشي، وأحد أبرز منظمي الحدث. صورة جماعية على السجادة الحمراء لمهرجان يجمع الشرق بالغرب. من اليسار: الفنان الياباني يوسوكي أكاماتسو، عمدة سان جان كاب فيرا جان فرانسوا ديتريش، القنصل العام التونسي لطفي بعلوشي، وأحد أبرز منظمي الحدث. صورة جماعية على السجادة الحمراء لمهرجان يجمع الشرق بالغرب.

خلال الفترة من 18 إلى 20 تموز (يوليو)، احتفى المهرجان بلقاء ثقافي جميل بين الفنون والآداب الأوروبية، اليابانية، والسعودية، حيث قدّم المعرض الفردي الأول للفنان الياباني يوسوكي أكاماتسو، بالإضافة إلى شعر الكاتبة والصحافية والشاعرة العربية الشهيرة الدكتورة ميسون أبو بكر، من المملكة العربية السعودية. كما عُرضت مجموعة العطور والفنون الخاصة بالعلامة الملكية "Dorin – Marie Antoinette" من قصر فرساي بإشراف بشار نصري، إلى جانب أعمال مصمم الهولوغرام والضوء التفاعلي جيمس ماكوين، وتصاميم الأزياء الأنيقة للمصممة الفرنسية المعروفة في الريفييرا شانتال توبان.

وفي 19 تموز (يوليو)، انطلقت مراسم الاحتفال الكبرى بكلمات ترحيبية من:

- الأميرة دعاء بنت محمد

- جان فرانسوا ديتريش، رئيس بلدية سان جان كاب فيرا

- لطفي بعلوشي، القنصل العام لتونس في نيس وموناكو

كما عبّرت الدكتورة مونيكا ميرجيو، مؤسسة مجلة "Royal Arts Visions" الثقافية، والمخرج الفني رؤوف مفتاح – وهما منظّما أول مهرجان ثقافي يجمع بين الريفييرا الفرنسية والعالم العربي وآسيا – عن رؤيتهما حول أهمية الحوار الثقافي بين الشعوب والفنانين.

اعتراف رسمي

ضمن خارطة الريفييرا السياحية



الأميرة دعاء بنت محمد والدكتورة ميسون أبو بكر خلال افتتاح مهرجان "ألماسة كاب فيرا 2025"... لحظة ثقافية جمعت بين الشعر والدبلوماسية الناعمة في قلب الريفييرا الفرنسية. الأميرة دعاء بنت محمد والدكتورة ميسون أبو بكر خلال افتتاح مهرجان "ألماسة كاب فيرا 2025"... لحظة ثقافية جمعت بين الشعر والدبلوماسية الناعمة في قلب الريفييرا الفرنسية.

وقد تم إدراج مهرجان "ألماسة كاب فيرا" رسميًا ضمن الجولة السياحية لمدينة سان جان كاب فيرا، ليُعترف به كحدث محوري مهم للسكان المحليين والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم.

لحظة شعرية

ميسون أبو بكر: من نجد إلى باريس

الحدث الأبرز كان بلا شك ظهور الكاتبة والشاعرة السعودية الدكتورة ميسون أبو بكر، في أول إطلالة أدبية لها على أرض الريفييرا الفرنسية. خلال المهرجان، تم تدشين ديوانها الشعري، مع إلقاء لقصائدها "نجد" و"باريس" بالعربية والفرنسية، كتعبير شعري عن أخوّة حضارتين عريقتين: السعودية وفرنسا.

ميسون، التي تُعد من أبرز أصوات الشعر النسائي في العالم العربي، عبّرت عن تأثرها العميق بحضور mentor حياتها الأدبية والإعلامية، الصحافي الكبير عثمان العمير، الذي تم تكريمه كـ"ضيف شرف" للفعالية، بوصفه أحد أعمدة الصحافة العربية وروّاد سرد التاريخ الفني والثقافي للمملكة.

نجوم الفن

بين العطور والألوان

مشاركون من دول مختلفة يصغون لكلمة الدكتورة مونيكا ميرجيو في افتتاح "Le Diamant de Cap Ferrat"، وسط أجواء احتفالية رسمت معالم التعاون الثقافي العربي الأوروبي الآسيوي.

وفي حديث عن الأناقة الفرنسية والتاريخ والعطور، كان من أبرز لحظات السجادة الحمراء إطلاق المجموعة الجديدة من عطور ولوحات فنية، والتي صمّمها بشار نصري والفنانة جوليا.

ويُعرف بشار نصري بلقب "باشا العطور"، وهو صاحب ومصمم العطور في دار "Maison Dorin"، العلامة العريقة التي أنشأتها الممثلة الشهيرة مادلين دي مونتانسييه، بدعم من صديقتها المقرّبة الملكة ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا. ومرة أخرى، يبرز هذا الحدث كرمز للأخوة بين الشعوب والحضارات.