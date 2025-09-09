هَلْ مِنَ المُمْكِنِ رَدّ العاصِفَةْ

بأكُفٍّ راجِفَةْ؟

هَلْ مِنَ المُمْكِنِ أنْ تغدو الحياةْ

أغْنِياتٍ وارِفَةْ،

وهي غرقى بِدُمُوعٍ نازِفَةْ؟

هَلْ مِنَ المُمْكِنِ ... هَلْ؟!

أنْ يفيضَ العُمْرُ

حُبّاً و أملْ؟

كانَ يسألْ

و وحيداً يَتَأمَلْ

******************

حِيِنَ لَمْ يسمَعْ جَواباً

أو عِتاباً

قالَ هَلْ تبقى دُرُوبُ الوقتِ

حُزْناً و عَذاباً؟

******************

لا جوابٌ

لا عِتابْ

كُلُّ ما يَمْلُكُهُ كانَ السّؤالْ

عادَ يَسْألْ :

هَلْ مِنَ المُمْكِنِ

أنْ نَفْتَحَ أبوابَ المُحالْ

بمفاتيحَ أضاعتْ قُفْلَها

مُنْذُ أنْ خبّأَها

كفُّ أَفَّاقٍ بخيلْ

هَلْ مِنَ المُمْكِنِ،

أنْ نَحْلُبَ مِنْ مِلْحِ بِحارْ

عَسَلاً للأمنيات؟

..................................................

..................................................

هَلْ مِنَ المُمْكِنْ ... هَلْ؟!



