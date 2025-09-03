

لا شِّعر دون حُبّ يا ولدي

يا ولدي:

أُنثى الرُّوح قصيدةٌ رئةٌ

تتنفسُ كُلّ الحياة في أبدٍّ.

يا ولدي:

حتى الوجعُ أُنثى

حتى الحزنُ حُبّ

حتى الآهةُ رُوح

كُلُّها:

قصائدٌ تُكتب بحبر الحبّ على بياض الرُّوح

تلِّدُ من رحم القصيدةِ الأنثى.

ظِلالٌ: الأرواح التي سكنتنا ببعد آهة.

مرايا: الأرواح التي سيِّرت الحُبّ رعشة جسد.

رئةٌ: الرُّوح التي أذهَلّت الحياة بالحُبّ.

منارةٌ: الحُبُّ الساكن في ذُرى الرُّوح تُرشِدُ البحر إلى رعشتِه.

مَزارٌ: الحُبُّ الذي حوَّلَ الرُّوح إلى اعتكاف رعشتها.

يا ولدي:

برؤوسٍ من جمرٍ في قلبي

تنتشرُ

تتمدّدُ

نِبالُ وجعِ الحياة

والحبُّ هُنا كسيلٍ طافٍ لحريقها غائراً بالوجع لُذةً.

الحياةُ رئةٌ من الآهات

الحبُّ رئةٌ من الآهات

الأولى للفناء

الثانية للخلود.

كُلُّ سهمِ نارٍ في قلبي يا ولدي

وجهٌ من وجوه الحياة لا تُناسبُني أقنعتُها.

قلبي صيدٌ سهلٌ لأسهُم النار من قوس الحياة

قلبي يا ولدي:

رقَقَهُ الحبُّ وملأهُ

لا يُبالي بكُلِّ القادم من الحياة.

دِرعٌ: الحبُّ الساكِنُ في الرُّوح كروح.

كتابٌ:

الرُّوحُ،

المرزومةُ بخيوط الحُبّ

المردوفةُ بورق الحُبّ

المُسطرَّةُ بِظلال الحُبّ

المُجلَّدةُ بشغف الحُبّ

لا رُوح دونَ جُبّ

لا حُبّ دون شِّعر

يا ولدي.