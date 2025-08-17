إيلاف من القاهرة: صدر عن دار جدار للثقافة والنشر بالإسكندرية – مالمو كتاب "الأعمال الشعرية الكاملة" للشاعر خلف علي الخلف، ضمن سلسلة الأعمال الكاملة لقصيدة النثر التي أطلقتها جدار، وهو إضافة جديدة ضمن مشروع جدار لنشر الأدب العربي والعالمي المعاصر بصيغتيه الورقية والرقمية.

يضم هذا الكتاب تسعة دواوين شعرية؛ نون الرعاة، التنزيل، كحل الرغبة، نواح الغريب: حكاية لم ينقرها الطير، قصائد بفردة حذاء واحدة، يوميات الحرب القائمة، العبرة في الحواس، يُقال أعمى: الديوان الأندلسي وقصائد إيلينا، لنكتب عن السويد.

في هذا العمل، تتقاطع البنية الشعرية اللغوية التجريبية مع تجربة الحياة، حيث تتخذ القصيدة شكلًا عضويًا متحررًا من القوالب، ينهل من نبرات السرد، وتقطيع السيناريو، وغنائية الندبة، مستثمرًا مزيجًا من الحواس والتمثيلات النفسية الحياتية والرمزية والسياسية، لتتحول القصيدة إلى وثيقة شعورية توثّق ما لا يُوثّق.

من الرقة إلى حلب، ومن حلب إلى الرياض، ثم الإسكندرية والسويد وإسبانيا وأخيرًا مسقط، يمضي النص في رحلته الثقيلة، متكئًا على لسان شاعر يعرف كيف يلتقط ما هو جوهري في التفاصيل، وما هو إنساني في أكثر اللحظات قسوة. يمزج الخلف بين الفصحى والتوريات الشعبية، ويستدعي التاريخ والأسطورة والدين بوصفها مواد قابلة لإعادة التشكيل، لا للامتثال.

هذا الديوان ليس أرشيفًا شعريًا فقط، بل هو جسدٌ متكامل من تجربة الحياة، ومرآة لمرحلة تغلي بالحرب والمنفى والخيبة. قصائد تراوح بين الحنين والانكسار، بين فداحة فقد المتن وخفة الهامش، مكتوبة بروح شاعرٍ يمشي على حد السكين، ويكتب بمداد الروح.



خلف علي الخلف

شاعر وكاتب وباحث من الجزيرة «الفراتية»، مواليد الرقة قرية «خنيز محمد الخلف» 1969 يحمل الجنسية السويدية.

حاصل على ماجستير في فلسفة الصحافة من جامعة سودرتورن في ستوكهولم [السويد]. كذلك يحمل شهادة في العلاقات الدولية من جامعة مالمو [السويد). شهادة في العلوم الإنسانية الرقمية من جامعة كالمر (السويد). إجازة في إعداد المحتوى من كلية مالمو للمھن التطبيقية (السويد). إجازة في الاقتصاد من جامعة حلب.

عمل في جريدة إيلاف الإلكترونية في الفترة من 2006 إلى 2013 كباحث ومحلل بيانات ومطور، ويكتب فيها مقالات رأي منذ العام 2003 حتى الآن. أسس في عام 2005 موقع جدار الثقافي الذي تحول لجريدة إلكترونية لاحقاً، وتوقفت عام 2013.كتب العديد من الأبحاث باللغة العربية والإنكليزية، ونشر منذ تسعينات القرن الفائت في الصحافة والدوريات العربية. فاز بجائزة الفجيرة الدولية لنصوص المونودراما في دورتها الأولى عن عمله «گلگامش بحذاء رياضي».

أصدر تسع أعمال شعرية وثلاثة نصوص مونودراما ترجمت بعض أعماله ومقالاته إلى عديد من اللغات؛ الإنكليزية والألمانية والسويدية والإسبانية والفرنسية ولغات اخرى

من نصوص الديوان:

بطاقةٌ شخصية عابرة للحدود