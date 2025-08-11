إيلاف من القاهرة: من طبيب أسنان إلى فنان.. كيف لجأ سوداني في المهجر الإجباري "لاجئ" إلى التصوير الفوتوغرافي كمتنفس للصدمة، فقد انتشرت صور الفنان السوداني هاشم نصر المذهلة، لتفوز بالجوائز وتحظى بالاهتمام في جميع أنحاء العالم، والمحصلة صرخة في وجه العالم، وسؤال بلا إجابة.. "لماذا يهمل العالم السودان ولا يهتمون بمأساته وصدماته"؟.

ويظل السؤال.. لماذا يغرق العالم في أخبار غزة وإسرائيل، ولا يرى السودان؟

"بالنسبة لي، اللون الأحمر يمثل دائمًا الدم وفقدان الناس، لذلك أميل إلى استخدام هذا القماش الأحمر لتمثيل صدمتنا". يتحدث المصور السوداني هاشم نصر عن كيفية تأثير الحرب في وطنه على عمله.

ووفقاً لتقرير خاص نشرته "الغارديان" من القاهرة، فإنه قبل اندلاع الصراع في السودان عام 2023، كانت الشخصيات في صور الفنان السوداني هاشم نصر غالبًا ما تُغطى بالزهور أو تحمل أشكال قلوب، متحدية بذلك الصور النمطية للرجولة. أما الآن، فإن فإن القماش الأحمر المتدفق، يُمثل الصدمة والفقد وإراقة الدماء.

يصف نصر فنه بأنه "يشبه الحلم" - يتضمن مشروعه "عن الحرب والنزوح" سلسلة من الصور المذهلة والسريالية لشخصيات مجهولة الهوية ترتدي الجلباب السوداني الأبيض التقليدي، وهوياتهم مخفية تحت أقنعة مخروطية الشكل.

يقول نصر، المقيم حاليًا في مصر: "أنا وعائلتي نجلس دائمًا أمام التلفاز، نتابع أخبار ما يحدث في السودان". لكنه يضيف: "كل ما نشاهده على التلفاز هو أخبار الدمار والدماء والفقد".

لقد غيرت الحرب أيضًا الطريقة التي ينظر بها طبيب الأسنان الذي تحول إلى مصور من شكل من أشكال التعبير الإبداعي الشخصي إلى أداة لرفع مستوى الوعي حول الوضع في بلاده، والتي تسميها الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم .

أشعر بثقلٍ كبيرٍ يدفعني للتحدث. أحتاج للتعبير عن هويتي وتأثير هذه الحرب عليّ كشخصٍ وعائلتي، كما يقول.

كان نصر يقضي عطلته في مصر في أبريل (نيسان) 2023 عندما اندلعت الحرب في السودان، ولم يتمكن من العودة. يقول إنه لا يزال يُكافح للتكيف مع الحياة في الخارج، إذ يعيش في منزل صغير، مُدركًا أن منزل عائلته الكبير في العاصمة السودانية الخرطوم قد نُهب على يد مُقاتلي الميليشيات.

1.5 مليون سوداني في مصر

فر ما لا يقل عن 3.3 مليون سوداني من السودان منذ عام 2023، مع وصول 1.5 مليون منهم إلى مصر، وفقًا للأمم المتحدة ، بينما ينتشر الباقون في دول الجوار الأخرى للسودان.

بينما فرت عائلة نصر المقربة من السودان، فإن العديد من أقاربه من بين ثمانية ملايين نازح داخلي. بعد شهرين من اندلاع الحرب، توفي عمٌّ كان يتلقى غسيل الكلى لأنه كان محاصرًا في منزله، عاجزًا عن الحصول على العلاج.

كان من الصعب علينا تقبّل خبر كهذا في ذلك الوقت، لأننا كنا نطلب منهم الذهاب إلى مكان أكثر أمانًا، أو على الأقل الحصول على أدويته، كما يقول نصر. "ولكن كلما حاولوا المغادرة، كانت تحدث اشتباكات في الخارج."

البداية من جائحة كوفيد

بدأ نصر بتجربة الفن خلال جائحة كوفيد-19، عندما أُغلقت عيادته، ملتقطًا صورًا ذاتية ومستخدمًا أصدقائه كعارضين. وبينما لا يزال يمارس طب الأسنان بدوام جزئي، أصبح الفن الآن محور اهتمامه الرئيسي.

تتم مشاركة ونشر أعماله في الغالب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل انستغرام ، لكن صوره تحظى بالاهتمام في عالم الفن، مما أدى إلى فوزه بجائزة East African Photography العام الماضي، وسلسلة من المنح الدراسية ومكان في إصدار "الأشخاص الذين يجب متابعتهم" في مجلة التصوير الفوتوغرافي البريطانية العام الماضي.

وقد طور الأقنعة اللافتة للنظر في صوره أثناء محاولته إيجاد طريقة إبداعية لإخفاء هويات عارضاته، مع مراعاة المخاطر التي قد يتعرضن لها وعائلاتهن في السودان في حال تم التعرف عليهن.

لعنة الذهب

بعض صوره عبارة عن تعليق على الحرب نفسها - مثل سلسلة تسمى "لعنة الذهب"، والتي تصور رجالاً يقفون فوق امرأة ملفوفة بقطعة قماش ذهبية لتمثيل نهب موارد الذهب في السودان من قبل قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

لكن معظم أعماله تتعلق بالتواصل مع السودانيين الآخرين الذين لديهم تجارب مشتركة من الصدمات والخسارة والمنفى.

ويختتم الفنان السوداني :"هذه الحرب لا تحظى بالاهتمام الكافي على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأخبار، أشعر أنها مهملة، وهذا ما حفزني على الحديث عنها، والتقاط الصور التي تعبر عن آلام السودان".

