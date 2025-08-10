في ظلّ التحوّلات الرقمية المتسارعة، يبدو أن القدرة المعرفية للإنسان المعاصر تمرّ بحالة من الانحدار الخفيّ.

ليست المشكلة اليوم في تراجع معدلات القراءة أو ضعف التحصيل العلمي، بل هي تمتدّ إلى مستويات أعمق تمسّ بنية الانتباه والتركيز والقدرة على التفكير التحليلي.

فبفعل الاقتصاد الرقمي السائد حالياً والقائم على الجذب الفوري للانتباه، والتعرّض المتكرر للمحتوى السريع والمُجزّأ، أصبح العقل يميل إلى الاستجابات السطحية ويجد صعوبة متزايدة في الانخراط في مسارات تفكير طويلة أو معقّدة.

ومع تفاقم هذا الواقع في العقد الأخير، بدأت ملامح انقسام اجتماعي جديد تتشكّل بصمت: بين من تنبّهوا إلى الأمر ويحاولون مقاومته، ومن يتركون فريسة له من دون حماية. فكما كانت المعرفة تاريخياً وسيلة للارتقاء الاجتماعي، فإن تراجعها اليوم يهدّد بإعادة إنتاج اللامساواة على مستوى الإدراك ذاته.

"أمّية معرفية"؟

عام 2023، أظهرت دراسة للبنك الدولي أن معدلات تحصيل القراءة لدى الطلاب انخفضت في 20 من أصل 31 دولة

بالرغم من أن معدلات القراءة والكتابة الأساسية لا تزال في ارتفاع عالمياً، إذ تشير تقارير اليونسكو إلى أن نسبة الأمية بين البالغين انخفضت من 68 بالمئة عام 1979 إلى أكثر من 86 بالمئة اليوم، إلا أن القلق يتزايد بشأن نوعية هذه المهارات ومدى عمقها، لا سيّما في ظل تراجع ملحوظ في الكفاءة القرائية لدى الفئات الأضعف تعليمياً.

فبحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تراجعت مهارات القراءة لدى البالغين في 11 دولة من أصل 31 دولة تم تقييمها، خصوصاً في صفوف الفئات "الأدنى أداءً"، بينما تحسّنت لدى الفئات العليا، ما ساهم في تعميق الفجوة المعرفية.

وعام 2023، أظهرت دراسة للبنك الدولي أن معدلات تحصيل القراءة لدى الطلاب انخفضت في 20 من أصل 31 دولة بين عامي 2016 و2021، مما يعكس تدهوراً عاماً في قدرات الفهم القرائي المبكر.

يترافق هذا التراجع مع انخفاض واضح في معدل القراءة من أجل المتعة، بخاصة بين الشباب، إذ أفادت تقارير بريطانية أخيراً بأن نسبة الأطفال الذين يستمتعون بالقراءة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً.

لذلك، في حين أن الأمّية التقليدية لا تزال تتراجع، إلا أننا نشهد صعوداً مقلقاً لما بات يُسمّى بـ"الأمّية المعرفية" في زمن الرقمنة، حيث تغيب القدرة على التركيز والقراءة الطويلة والتحليل النقدي.

ويسمّي البعض هذا التحوّل بـ"مجتمع ما بعد القراءة والكتابة" أو "مجتمع ما بعد الثقافة النصّية"، حيث لا تعود القراءة النصّية هي المصدر الأساسي للمعرفة.

شكل جديد من انعدام المساواة

البعض يقارنون هذا التحوّل بارتباط ارتفاع معدلات السمنة بالحالة الاجتماعية، حيث أن انتشار الوجبات السريعة تلحق الضرر الأكبر بأولئك الذين يملكون أقلّ موارد

وهناك رأي يقول إنه إذا كانت الثورة الصناعية قد فرزت طبقات بناءً على من يملك رأس المال ومن لا يملكه، فإن الثورة الرقمية تعيد تشكيل هذا الفرز بناءً على من يملك "اللياقة الذهنية" ومن يفتقدها.

الفقراء اليوم ليسوا فقط هؤلاء المحرومين من الموارد الاقتصادية، بل هم أيضاً الغارقون في وسائط رقمية تُضعف قدراتهم المعرفية.

يقارن البعض هذا التحوّل بارتباط ارتفاع معدلات السمنة بالحالة الاجتماعية، حيث أن انتشار الوجبات السريعة تلحق الضرر الأكبر بأولئك الذين يملكون أقلّ موارد، بالإضافة إلى كونها شديدة الإدمان وسهلة الوصول.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تشير أبحاث أجريت في الولايات المتحدة إلى أن الأطفال المنحدرين من عائلات ذات دخل منخفض يتعرضون يومياً لساعات أطول من "وقت الشاشة الترفيهي" مقارنة بأقرانهم من العائلات الثرية.

وهذه الفجوة الرقمية تترجم إلى فجوة معرفية لاحقاً: ضعف في الذاكرة، وفي المهارات اللغوية، وفي القدرة على التحليل.

في مقابل هذا الانحدار، تشير هذه الأبحاث إلى أن النخب الثقافية والدينية والتقنية بدأت بـ"التحصّن" خلف بدائل تربوية باهظة الثمن.

على سبيل المثال، نجد أن مدارس "فالدورف" الأمريكية التي تحظر الأجهزة الذكية تماماً، والمدارس الكلاسيكية التي تعيد الاعتبار للكتب المهمة عبر التاريخ، أصبحت الخيار المفضّل للأثرياء، بكلفة تصل إلى 34 ألف دولار سنوياً في بعض الولايات الأميركية.

حتى عمالقة التكنولوجيا أنفسهم، مثل بيل غيتس وإيفان شبيغل، يحرصون على تقنين استخدام أطفالهم للشاشات. كما يلجأ بعضهم إلى مربيات يُطلب منهن توقيع "عقود عمل بلا هواتف"، وآخرون يعتمدون أساليب "الصيام عن الدوبامين" للسيطرة على إدمان الهواتف الذكية.

لكن هذا النهج النخبوي لا يزال حكراً على قلّة. أما الغالبية العظمى، فتغوص أكثر فأكثر في بيئة من التشتّت، في غياب أي سياسة عامة لحماية القدرات الذهنية الجماعية.

تهديد جذري للديموقراطية؟

مفكرون يرون أن تراجع القدرة على التركيز، والقراءة العميقة، والتفكير النقدي يشكّل تهديداً بنيوياً للأنظمة الديموقراطية

ويحذّر البعض من خطورة سياسية سوف تنتج هذا الواقع، حيث أن التدهور المعرفي يقود غالباً إلى أزمة في الديموقراطية.

فالمواطن الذي لا يقرأ، ولا يتمكّن من تتبّع حجّة معقّدة، ولا يمتلك الوقت أو القدرة الذهنية على التفكير النقدي، يصبح فريسة سهلة للدعاية، وللشعارات السطحية، وللمعلومات الزائفة المنتشرة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى مفكرون أن تراجع القدرة على التركيز، والقراءة العميقة، والتفكير النقدي يشكّل تهديداً بنيوياً للأنظمة الديموقراطية ويعزز من فرص وصول شخصيات شعبوية إلى السلطة، مثلما حدث في أماكن عدة في المجتمعات الغربية في السنوات الأخيرة.

ففي عالم تُهيمن عليه خوارزميات انتقائية تصنع "فقاعات إدراكية"، ويُستهلك فيه المحتوى على شكل ميمز ومقاطع قصيرة، تتحوّل العلاقة بالمعرفة إلى علاقة استهلاك لا علاقة مساءلة. هذا التحوّل لا يُضعف فقط وعي الأفراد، بل يفتح المجال أمام تضليل واسع النطاق، حيث تغيب القدرة على التحقق، ويحل التفاعل العاطفي محل التحليل العقلاني.