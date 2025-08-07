إيلاف من القاهرة: كشف "يانغو بلاي" عن الصور الحصرية الأولى من كواليس تصوير أحدث إنتاجاته الأصلية، مسلسل "ورد وشوكولاتة". يجمع هذا العمل الدرامي المنتظر النجمين محمد فراج وزينة ، ويشارك في المسلسل مجموعة من ألمع النجوم، منهم مريم الخشت، مها نصار، صفاء الطوخي، عمرو مهدي ومحمد سليمان، بالإضافة إلى الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم، ويستعرض قصة مشوقة مستوحاة من أحداث حقيقية.

تأتي هذه الصور لزيادة حماس الجمهور، "ورد وشوكولاتة" من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويأتي هذا العمل في إطار تعاون درامي مميز مع "العدل جروب".