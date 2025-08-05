إيلاف من القاهرة: أعلنت الفنانة المصرية سما المصري لمتابعيها عن قرارها بالتوبة، وذلك في إطار ردها على ما أثير حولها من انتقادات خلال الفترة الماضية، وقول البعض إنها تقول ذلك لتصدر الترند، وما يثير الدهشة فيما أقدمت عليه سما المصري، أنها لم تتحدث عن قرار بالإعتزال، والابتعاد عن الرقص، بل أعلنت ما أطلقت عليه "التوبة".

وقالت سما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": زي ما أنا جاهرت بالمعصيه لازم أجاهر بالتوبه…الحمد لله الناس اللي كانت بتشكك في حجابي وتوبتي آدي أول ظهور لي بالحجاب في انتخابات مجلس الشيوخ بالأزبكية".

وتابعت: " ويارب تهدي كل عاصي وتقويني يارب علي الالتزام والثبات والاحتشام والأيام الجايه اقدر اعمل حاجه اكفر بيها عن اللي فات يااارب ويسامحني انا وكل اللي ذيي آميين ..كل سنه وكلنا بخير يارب".

وخرجت سما المصري عن صمتها، لترد على منتقديها الذين يتهمونها بالسعي وراء إثارة الجدل والتريند، مؤكدة أن حياتها تغيرت بشكل جذري بعد تقربها من الله، وأنها لم تعد تهتم بالبحث عن الشهرة بأي ثمن.

وقالت سما المصري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" هذا بوست لي بتاريخ 3 مايو (آيار) 2025، يعني من 3 شهور ولسه البوست موجود على الصفحة هنا على فيسبوك... هل كنت وقتها أبحث عن التريند كما يتهمني البعض؟".

وتابعت :"هذا سؤال للناس اللي مش عايزة تسبني في حالي... مش هقولكم اتقوا الله فيا، لا اتقوا الله في نفسكم. أنا خلاص ارتحت لأنني قربت من ربنا، لكن أنتم اللي لسه تعبانين، عشان كده بقولكم اتقوا الله في نفسكم مش فيا. ربنا كريم وغفور ورحيم."

وأعادت سما نشر البوست القديم الذي كتبته منذ أشهر، وقالت فيه: "تصدقوا بالله أنا نفسي ألبس الحجاب موت بس خايفة على الحجاب مني .. الحجاب ده حاجة طاهرة أوي وخايفة عليه من شيطاني.. ادعولي ربنا يهديني ليه".



