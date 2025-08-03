إيلاف من القاهرة: أطلق الفنان المصري عمرو دياب، الملقب بـ"الهضبة"، يوم الأربعاء، فيديو كليب أغنيته "خطفوني" عبر قناته الرسمية في منصة يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية، بمشاركة مميزة لابنته جانا. العمل يأتي ضمن أجواء ألبومه الجديد "ابتدينا"، الذي يواصل تحقيق أرقام لافتة منذ طرحه مطلع يوليو/ تموز الجاري.

"خطفوني" تُعد من أبرز أغاني ألبوم "ابتدينا"، الذي صدر في 3 يوليو/ تموز، وتجاوز عدد مشاهداتها 23 مليون مشاهدة منذ إصدارها الأول عبر قناة عمرو دياب الرسمية على يوتيوب. الأغنية من ألحان عمر مصطفى، وكلمات تامر حسين وجانا دياب، التي تشارك والدها الغناء باللغتين الإنجليزية والعربية، بالتعاون مع مغني الراب بدر.

في موازاة ذلك، يواصل "الهضبة" الاحتفاء بأصداء ألبوم "ابتدينا"، ويستعد لإحياء حفل منتظر ضمن النسخة الثالثة من مهرجان "العلمين"، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.