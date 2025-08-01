إيلاف من الجونة: أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن انطلاق الدورة الثانية من مسابقة "عيش" للأفلام القصيرة، التي ينظمها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة "زست"، بهدف تشجيع المبدعين من مصر والعالم العربي على تقديم أعمال تسلط الضوء على قضية الأمن الغذائي في المنطقة.

تأتي هذه الدورة بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى عام 2024، والتي شهدت مشاركة واسعة من صانعي الأفلام خلال فترة قصيرة، ما يعكس تزايد اهتمام المبدعين الشباب بالقضايا المجتمعية الملحة.

وتركز المسابقة هذا العام على قضية الأمن الغذائي كموضوع رئيسي، سعيًا إلى رفع مستوى الوعي من خلال إنتاج أفلام قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة، تُعرض تجارب إنسانية مرتبطة بتحديات الحصول على الغذاء.

وأوضح عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي، أن استمرار المسابقة يأتي انطلاقًا من إيمان إدارة المهرجان بدور السينما في إحداث تأثير مجتمعي، مضيفًا: "المبادرة تمنح مساحة لصانعي الأفلام العرب لرواية قصص تنبع من واقعهم وتتناول قضايا تمس حياة الناس مباشرة".

وقال جون بيير دي مارجية، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير الإقليمي، إن توقيت المسابقة يتزامن مع يوم الأغذية العالمي، مؤكدًا أن السينما قادرة على "إضفاء طابع إنساني على التحديات المعقدة ودفع الجمهور نحو التفاعل العملي".

وأشار عبدالله دنوار، مدير شركة زست ومدير المسابقة، إلى أن الطعام يعد عنصرًا محوريًا في الثقافة وفي السرد السينمائي، معتبرًا أن الشراكة مع مهرجان الجونة وبرنامج الأغذية العالمي تفتح آفاقًا جديدة للمبدعين لطرح قصصهم التي تربط بين الغذاء والإنسانية.

يستمر باب التقديم للمسابقة حتى 30 آب (أغسطس) 2025 عبر الرابط المخصص، على أن يُعلن عن الفائز خلال فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي التي تقام بين 16 و24 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

يذكر أن فيلم "خوفو" للمخرج محمد خالد العاصي كان قد فاز بجائزة الدورة الأولى عام 2024، وتناول قصة عائلة تواجه أزمة اقتصادية بعد مرض جملها الذي يمثل مصدر دخلها الوحيد.