إيلاف من الرياض: أعلنت "مجموعة MBC"عن تحالف إقليمي جديد ورائد مع نتفليكس، أحد الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي. وبموجب هذ التحالف الذي يعد الأول من نوعه لـ نتفليكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتت الخدمة الترفيهية التي تقدمها الأخيرة متوفرة على جهاز البث الرقمي MBCNOW، وهو خدمة بث رقمية تجمع تحتها مختلف خدمات الترفيه الأساسية التي أطلقتها مجموعة MBC. وبذلك يجمع جهاز البث الرقمي MBCNOW بين نتفليكس وشاهد، بالإضافة إلى قنوات التلفزيون التقليدية، في اشتراك واحد.

وفيما لم تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل هذا العرض قبل اليوم - والذي يجمع عملاقين في مجال البث تحت سقف واحد – يَعدُ هذا التحالف بتلبية احتياجات المشاهدين وأذواقهم سواءً أكانوا من داخل دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، أو خارجه. في هذا السياق، يوفر جهاز بث MBCNOW مروحة متنوعة من المحتوى، بما في ذلك كوكبة واسعة من المسلسلات، والإنتاجات الوثائقية، والأفلام السينمائية التي نالت استحسان النقاد، وغيرها الكثير من مختلف ألوان وأنماط المحتوى.

من جانبه، علّق فضل زهر الدين، مدير الإعلام الناشئ والمدمج في مجموعة MBC - على هذا التحالف الاستراتيجي قائلاً: "هذ التعاون الرائد هو الأول من نوعه لناحية توفير محتوى فريد ورائد يقدمه عملاقان في مجال البث - شاهد ونتفليكس – تحت سقف واحد."

أضاف بانو تشادها، مدير التوزيع والمنتجات التلفزيونية في مجموعة MBC: "تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتقدم محتوى ثرياً بمواصفات عالمية لجمهورنا عبر اشتراك واحد." وختم تشادها: "يمثل هذه التعاون الاستراتيجي بين MBC ونتفليكس جزءًا من التزامنا المستمر بتوفير تجارب عالمية ومحلية لا مثيل لها لجمهورنا في المنطقة، وهذا بلا شك هو مستقبل البث واستهلاك المحتوى."

من جانبه قال محمد القريشي، رئيس تطوير الأعمال والشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نتفليكس:"يسعدنا التعاون مع مجموعة MBC لنوفر لجمهورنا في المملكة العربية السعودية وبقية أنحاء المنطقة وصولاً سهلاً إلى خدمتنا، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج، والأفلام، والانتاجات الوثائقية، ومحتوى الأطفال، والستاندأب كوميدي، والفعاليات المباشرة والألعاب. تقدم هذه الشراكة عروضاً ترفيهية لا مثيل لها لجمهورنا وتضعهم في قلب تجربة الترفيه العالمية."

أُطلقت خدمة MBCNOW في فبراير 2025، لتُقدم نهجاً فريداً لاستهلاك المحتوى للجمهور السعودي والعربي. تتجاوز MBCNOW حدود المشاهدة التلفزيونية التقليدية، إذ صُمّمت لسد الفجوة بين البث الرقمي والبث التلفزيوني التقليدي، حيث يجمع جهاز بث MBCNOW بين قنوات MBC الحائزة على العديد من الجوائز، وبين استهلاك المحتوى عبر الانترنت من خلال "شاهد" للفيديو حسب الطلب.

اليوم يأتي التعاون الاستراتيجي مع نتفليكس ليقدم باقة مميزة على MBCNOW وهي:

● باقة شاهد ونتفليكس: تجمع هذه الباقة بين أفضل ما في جعبة المحتوى العربي والعالمي، وتضم مكتبة "شاهد" الغنية بالبرامج التلفزيونية والأفلام والوثائقيات العربية الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى مكتبة نتفليكس الكاملة في المنطقة. تتميز هذه الباقة بتوفير اكثر من 21% مقارنةً بالاشتراكات في كل منصة وخدمة على حدى.

- لمزيد من المعلومات حول عروض MBCNOW وخياراتها وأماكن توفرها، وباقاتها الجديدة مع "شاهد" و"نتفليكس" يمكن زيارة: mbc-now.net