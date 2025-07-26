إيلاف من القاهرة: تعاني مصر من ظاهرة تثير قلقاً عميقاً، وهي تطرف مواقع التواصل الاجتماعي في طرحها للمحتوى الاجتماعي والسياسي والرياضي بصورة لا مثيل لها في دول المنطقة على الأقل، مما أدى إلى خلق "مصر موازية" قد لا يكون لها علاقة حقيقية بمصر في الواقع، وسط تساؤلات لا تتوقف عن صمت الحكومة المصرية عن ملاحقة صناع المحتوى الذين يطعنون ثوابت المجتمع وأخلاقياته، بل يهددون أمنه الاجتماعي.

وآخر القضايا التي أثيرت عبر التيك توك هي ادعاء سيدة أنها ابنة الرئيس الراحل حسني مبارك، وقامت بنشر مقاطع فيديو تتهم فيها الفنانة وفاء عامر بأنها تتاجر في الأعضاء، واتهمت ناشطات عبر التيك توك بالتورط في تجارة المخدرات، مثل التيك توكر الشهير أم سجدة.

وأثار حساب هذه السيدة التي تدعي أنها ابنة مبارك، وتدعى مروة استياء الرأي العام في مصر، فكيف يصل الانفلات والصمت على فضائح وتجاوزات عالم السوشيال في مصر هذا الحد، بالصمت على سيدة تدعي أنها ابنة مبارك، وهو الذي لم ينجب سوى جمال وعلاء مبارك فقط.

مروه بنت الرئيس حسني مبارك ..🇪🇬



مستمره في فضح مافيا الأعضاء البشرية ..

وكل المرتبطين فيها ..



يا عم دا الوضع بقى يخوف تروح سياحه وتختفي وتلاقيك السفارة معروض أستوك قطع غيار ..#مصر #إبراهيم_شيكا #دينا_مراجيح pic.twitter.com/ZztwZya47L — گـشگول | KASHAKUL (@o0o0o1_20o0o_14) July 26, 2025

بدورها أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الاتهامات الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتجارة في الأعضاء البشرية.

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وخلال الأيام الماضية تم تداول عدة فيديوهات عبر موقع تيتكتوك لسيدة تدعي أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك تتهم الفنانة وفاء عامر بتجارة الأعضاء.

ماذا قالت وفاء عامر؟

ردت الفنانة وفاء عامر، على حقيقة اتهامها ببيع أعضاء اللاعب إبراهيم شيكا، قائلة: "تفاجأت بما ورد على منصة من المنصات المشهورة جدا بواحدة بدأت تجر شكل بهذا الخبر بدون ذكر اسمي، ثم بدأت تلقح أني بتاجر بالأعضاء، ثم أخذته بطريقة طريفة”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”: “الوضع زاد عن حده وأشياء لا تمس بالحقيقة بصلة، وليست هي فقط بل أكثر من سيدة، وهي عاملة حسابها أنها معاها شهادة معاملة أطفال، لا هي يجب أن تقضي عقوبتها فى مستشفي الأمراض العقلية، وأنا معروف أني مش بسيب حقي”.

وتابعت: “أنا ضد أن يتقال عليا أني بلوجر، وأنا أحارب هذا الأمر، وكل من فى التيك توك من الفنانين محترمين جدا وأنا أعرفهم.