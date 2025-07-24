إيلاف من الرياض: أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، عن إطلاق النسخة الأولى من "مهرجان الرياض للكوميديا"، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26 أيلول (سبتمبر) و9 تشرين الأول (أكتوبر) 2025. وجاء الإعلان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مرفقًا بمقطع ترويجي يثير حماسة المتابعين، إذ علق عليه بالقول: "أكبر نجوم الستاند آب الكوميديين في العالم، جايين الرياض للمشاركة بعروض متنوعة، في أكبر مهرجان للكوميديا".

مشاركات عالمية

ويأتي على رأس قائمة المشاركين نجم الكوميديا الأميركي الشهير كيفن هارت، إلى جانب سيباستيان مانيسكالكو، والكوميدي الكندي من أصل هندي راسل بيترز، وجميعهم يتمتعون بجماهيرية عالمية واسعة، ويُعرفون بعروضهم الساخرة التي تعكس قضايا اجتماعية وثقافية بطريقة مرحة ولافتة.

عروض يومية

المهرجان يُعد الأول من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية متكاملة لعشاق الكوميديا من مختلف الأعمار. وتشير المعلومات التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن الحدث سيشمل جدول عروض يومية متنوعة، تغطي مختلف أساليب الأداء الكوميدي، بدءًا من الستاند آب، مرورًا بالعروض الحوارية الحية، ووصولًا إلى الورش التدريبية والأنشطة التفاعلية.

منصة للمواهب

وبحسب هيئة الترفيه، فإن المهرجان سيوفر أيضًا فرصة للمواهب المحلية والإقليمية للتفاعل مع نجوم الكوميديا العالميين، والاستفادة من تجاربهم عبر جلسات وورش عمل تُنظم على هامش العروض، في خطوة تهدف إلى تطوير المشهد الكوميدي في المملكة والمنطقة.

موسم الرياض

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مفاجآت كشف عنها تركي آل الشيخ استعدادًا لـ "موسم الرياض" المقبل. فقد نشر عبر "إكس" مقطعي فيديو، أشار فيهما إلى محتوى عالمي وخليجي ضخم يتم التحضير له، مع التركيز بشكل خاص على مشاركة فنانين سوريين من خلال عروض مسرحية وحفلات غنائية.