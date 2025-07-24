إيلاف من الرياض: أعلنت نتفليكس عن تجديد مسلسل "وينزداي" لموسم ثالث، وذلك قبل إطلاق موسمه الثاني المرتقب والذي سيُعرض على جزأين في 6 أغسطس و3 سبتمبر، 2025. المسلسل، المستوحى من عالم عائلة آدامز، يتابع رحلة المراهقة وينزداي آدامز وسط أجواء من الغموض والتشويق.

انطلق مسلسل وينزداي آدامز على نتفليكس في 23 نوفمبر 2022، وسرعان ما أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة، حيث تجاوز عدد المشاهدات 252.1 مليون مشاهدة خلال 91 يومًا.

المسلسل الذي نجح بجذب المشاهدين بمختلف فئاتهم وأعمارهم؛ تصدر قائمة المشاهدات في 90 دولة، وتخطى حاجز مليار ساعة مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع فقط من عرضه.

تصدّر الموسم الأول قائمة نتفليكس العالمية لأكثر 10 أعمال مشاهدة لمدة 6 أسابيع متتالية بعد عرضه، وهو رقم قياسي بين مسلسلات نتفليكس الإنجليزية.

كما حقق الموسم الأول رقمًا قياسيًا لأعلى عدد مشاهدات أسبوعية لمسلسل باللغة الإنجليزية على نتفليكس وذلك في أسبوعين متتاليين.

ويُعد الموسم الثاني من أكثر الأعمال المنتظرة على نتفليكس لعام 2025، حيث سجل أكثر من 2.8 مليار انطباع على منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن.

سيُعلن لاحقًا عن تفاصيل الموسم الثالث، بما في ذلك قائمة الممثلين والمستجدات الأخرى.





تعليقات:

ألفريد جوغ، ومايلز ميلر، المؤلفان،الكاتبان والمنتجان التنفيذيان للعمل:

● يسعدنا رؤية وينزداي آدامز تترك هذا الأثر الكبير عالميًا، بأسلوبها الساخر وذكائها الحاد الذي خطف انتباه المشاهدين حول العالم. نحن متشوقون لعودتها إلى ممرات أكاديمية نيفرمور في الموسم الثالث، المليء بالمفاجآت، حيث ستأخذ القصة منحًى أعمق، وتكشف المزيد من أسرار الأكاديمية المظلمة، وتغوص في خفايا عائلة آدامز. أو كما تقول وينزداي بطريقتها الخاصة: 'لا شيء يجمع أفراد العائلة مثل كشف أسرار مدفونة منذ زمن.'"

بيلا باجاريا، مديرة قسم المحتوى في نتفليكس:

● "منذ انطلاقه، ترك مسلسل وينزداي آدامز أثرًا لا يُمكن إنكاره، حيث تفاعل معه الجمهور العالمي على الفور، ليتصدر بسرعة قوائم نتفليكس كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية مشاهدة، وامتد تأثيره ليٌحدث موجة عالمية من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. نحن فخورون بهذا النجاح الذي جاء نتيجة للجهود الاستثنائية لألفريد جوغ، ومايلز ميلر، وتيم برتون، وجينا أورتيجا، وكل من شارك في هذا العمل المميز. ومع اقتراب عرض الموسم الثاني، يأتي تجديد المسلسل لموسم ثالث خطوة تكمّل رحلة النجاح، وتَعد محبّيه بمزيد من اللحظات التي لا تُنسى."



نبذة عن مسلسل "وينزداي آدامز":

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ملخص الموسم الثاني:

تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق. في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي في عالم سري خارقٍ للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه. يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.



● تواريخ عرض الموسم الثاني 6 أغسطس (الحلقات 201-204)، و3 سبتمبر (الحلقات 205-208).

● المسلسل مبني على شخصيات ابتكرها تشارلز آدامز.

● المؤلفون / المنتجون التنفيذيون / الكتّاب: ألفريد جوغ، ومايلز ميلر

● استديو: إم جي إم



