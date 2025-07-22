إيلاف من لندن: رحل أوزي أوزبورن، الملقب بأمير الظلام الأسطوري، وهو وأحد أشهر نجوم موسيقى الهيفي ميتال، عن عمر ناهز 76 عامًا. توفي "مُحاطًا بالحب"، هذا ما قالته عائلته في بيان لصحيفة ذا صن اللندنية الثلاثاء.

وجاء في البيان :"ببالغ الحزن والأسى، نُعلن وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن هذا الصباح. كان مع عائلته، مُحاطًا بالحب. نطلب من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت العصيب. شارون، جاك، كيلي، إيمي، ولويس."

وتأتي أنباء وفاة أوزبورن بعد أكثر من خمس سنوات من إعلانه عن إصابته بمرض باركنسون في مطلع عام 2020.

وُلِد جون مايكل أوزبورن في برمنغهام، إنكلترا، في 3 ديسمبر (كانون الأول) 1948، وأطلق عليه لقب "أوزي" لأول مرة في المدرسة الابتدائية.

محاولات انتحار واعتداء جنسي

ووفقاً لتقارير بريطانية فقد كانت طفولته مليئة بالتحديات، لكن الموسيقى وفرت له منفذًا للحياة والشهرة والنجومية، وكان التعلم صعبًا بالنسبة له بسبب عسر القراءة ، وادعى عضو قاعة مشاهير الروك آند رول المستقبلي أنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل المتنمرين عندما كان عمره 11 عامًا. كما تذكر محاولته الانتحار عندما كان مراهقًا.

أرجع أوزبورن الفضل إلى فرقة البيتلز وأغنيتهم "She Loves You" التي صدرت عام 1964 في إلهامه لمتابعة مهنة الموسيقى والغناء.

عندما كان عمره 15 عامًا، ترك أوزبورن المدرسة وعمل في العديد من الوظائف التجارية. وبعد عامين، أمضى ستة أسابيع في سجن وينسون جرين لأنه لم يتمكن من دفع الغرامة بعد سرقته من متجر ملابس. وبمجرد إطلاق سراحه، شكل أوزبورن وصديقه جيزر بتلر فرقتهما الأولى، Rare Breed، مع أوزي على الغناء، وفقاً لتقرير "نيويورك بوست".

أصبح عضوًا مؤسسًا لفرقة بلاك سابث في عام 1967. وتحظى الفرقة بتقدير كبير باعتبارها مؤثرًا رئيسيًا في تطوير موسيقى الهيفي ميتال، مع نجاحات مثل "Paranoid" و"War Pigs" و"Iron Man".

موسيقى شيطانية

كانت المجموعة، وكذلك أوزي نفسه، تتعرض لانتقادات متكررة من النقاد بسبب موضوعات موسيقاهم المظلمة و"الشيطانية" في بعض الأحيان .

"عندما بدأنا العزف في الحفلات الموسيقية منذ فترة طويلة، بمجرد أن بدأنا في عزف الأوتار الافتتاحية لهذه الأغنية، كانت الفتيات الصغيرات في الجمهور يصبن بالذعر"، هذا ما قاله أوزبورن لمجلة NME في عام 2016. "لقد اعتقدن أننا أصدقاء الشيطان أو شيء من هذا القبيل".

"هنا بدأت قصة "أمير الظلام" بأكملها"، شرح أصل لقبه. "عندما يتحمس الناس لاقتراب عيد الهالوين كل عام، كل ما أفكر فيه هو: 'كنا نحتفل بعيد الهالوين كل ليلة'."

تم طرد أوزي من الفرقة في عام 1979 بسبب تعاطيه الكحول والمخدرات، وهو ما كشف لاحقًا أنه كان يعتبر نفاقًا في ذلك الوقت.

"سأكون كاذبًا إذا قلت إنني لم أشعر بالخيانة بسبب ما حدث مع فرقة بلاك سابث"، هذا ما كتبه في مذكراته التي صدرت عام 2009 بعنوان "أنا أوزي".

كنا أربعة رجال نشأنا معًا على بُعد بضعة شوارع. كنا كالعائلة، كالإخوة. وكان طردي من العمل بسبب سوء تصرفي نفاقًا لا أساس له من الصحة. كنا جميعًا في حالة سيئة.

إذا كنتَ تحت تأثير المخدرات، وأنا تحت تأثيرها، وتقول لي إنني طُردت من وظيفتي لأنني تحت تأثيرها، فكيف يُعقل ذلك؟ لأنني أكثر تأثيرًا منك بقليل؟ ولكن في تلك اللحظة قررت شارون أردن، ابنة مدير أعمال بلاك ساباث، دون أردن، إدارة أعمال أوزي كعمل منفرد.

لمحات من تاريخ النجم الأسطوري

تزوج أوزبورن مرتين وهو أب لستة أبناء، تزوج للمرة الأولى من رايلي ثيلما وأنجب منها 3 أبناء. ثم تزوج من شارون أوزبورن وانجب منها ثلاثة أبناء. طوال مسيرة طويلة تمتد لأكثر من أربعين عاماً، حققت ألبومات أوزبورن مبيعات وصلت إلى 100 مليون نسخة نتيجة عمله مع فرقة بلاك سابث وألبوماته المنفردة معاً. وفقاً لمجلة ذا رتيشيست، تقدر ثروته بـ 220 مليون جنيه إسترليني حصل عليها من الجولات الغنائية ومن مبيعات الألبومات وتسجيل البرامج التلفزيونية.